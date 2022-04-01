Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘Tansu Çiller’ çıkışı…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden siyasete dönüş sinyalleri veren eski Başbakan Tansu Çiller'le ilgili "Bunlar tamamen beyhude arayışlar" ifadelerini kullandı.

Can ÇAPAR

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EXPO 2021 Hatay açılışına katılmak üzere Hatay'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, program bitiminde SÖZCÜ muhabirine özel açıklama yaptı.

Seçim kanunu teklifindeki değişiklikle ilgili düşünceleriniz neler?

*Gitmemek için bir koltuk merakı var iktidarın. ‘Acaba koltuğumuzu nasıl koruruz’ diye bir arayış içindeler.

*Seçim yasası bu yüzden değiştiriliyor. Çok fazla eleştirmiyorum çünkü ne yaparlarsa yapsınlar, bu millet bunları gönderecek.

*Çünkü artık yeter. Derler ya ‘bıçak kemiğe dayandı' diye, millet artık o noktaya gelmiş durumda. Mutfaklarda yangın var. Gidin çiftçilere, esnafa, sanayiciye, otobüs – taksi şoförüne…

*Yani toplumun her kesimine, her katmanına gittiğinizde sadece şikayet dinliyorsunuz. Bu şikayetlerden Türkiye'den arınması lazım…

*Onun için de bu iktidarın demokratik yollarla gitmesi, yeni bir anlayışın gelmesi lazım. Hepimizin rahat bir nefes alması lazım…

Seçim yasasındaki değişiklik muhalefetin işini zorlaştırır mı?

*Bizim işimiz halka. Halka gideceğiz. Var olan karamsar atmosferi nasıl düzelteceğimizi anlatmamız gerekiyor.

*Yeni yol haritamızı, demokrasiyi, özgürlükleri, çiftçinin esnafın nasıl kazanacağını, derin yoksulluğu nasıl gidereceğimizi, diğer ülkelerle nasıl barışacağımızı, misafirimiz olan Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine nasıl huzur içinde gönderebileceğimizi anlatmamız lazım.

*Biz bunları anlattığımız zaman zaten geniş kitleler bir şekilde ikna oluyorlar. Birbirimize bunları anlatmamız lazım. Çünkü Türkiye'nin bir değişime, dönüşüme ihtiyacı var.

*Barışmaya, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin helalleşmeye ihtiyacı var. Artık kavgadan bıktık.

*Yeni bir atmosfer, güzellik istiyor herkes. Türkiye; güzeli cennet gibi bir ülke… Bu cenneti illa cehenneme mi çevirelim? Hayır.

*Biz bu güzel ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi herkesle kucaklaşacağız.

Tansu Çiller'in siyasete dönüşünü nasıl değerlendirirsiniz?

*Yani ne yaparlarsa yapsınlar. Tansu Hanım mı olur başka birisi mi olur bilmiyorum. Bunları ben yapay gündem olarak kabul ediyorum.

*‘Acaba biz Millet İttifakı'nı nasıl olur da iktidara taşımayız?' bunun arayışı içindeler. Bunlar tamamen beyhude arayışlar.

*Millet kararını vermiş vaziyette. Sandığı bekliyor. Herkes diyor; ‘biraz sabır.' Sabrediyorlar. Gelecek ve milletimiz kararını verecek. Ben bu milletin ferasetine güveniyorum.

Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı'nın mı adayı olacak CHP'nin mi?

*Cumhurbaşkanı adayımızı Millet İttifakı'nın liderleri belirleyecekler. 6 lider bir aradayız, 6 lider beraber, 6 lider Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyecek ve 6 lider de hep birlikte adayımızı destekleyeceğiz.

Hataylılara ne mesaj vermek istersiniz?

*Bu güzel kadim kentte yaşıyorsunuz. Büyükşehir belediye başkanımız ve diğer belediye başkanlarımız olağanüstü çaba harcıyorlar. Bütün güzellikler Hatay'ın olsun.

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