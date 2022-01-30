Kılıçdaroğlu: O güzel evladımızın hiçbir kabahati yok, kabahat onun tepesinde duran kişinin

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyonlarda canlı yayınlanan açılış töreninde mikrofon uzattığı küçük çocuğun kendisine 'hain' demesi, o anların Erdoğan ve bakanlar tarafından gülerek karşılanması hakkında soruyu yanıtladı. "Tablo beni çok üzdü" diyen Kılıçdaroğlu, "O güzel evladımızın hiçbir kabahati yok. Kabahat onun tepesinde duran kişinin” ifadelerini kullandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mübadelenin 99. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli’ye geldi. Kılıçdaroğlu Kocaeli’deki programları öncesinde, hayatını kaybeden geçmiş dönem Kocaeli Milletvekili Salih Gün’ün ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

CHP lideri daha sonra Kocaeli Muhacir Evi Açılış Töreni'ne katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan açılış töreninde, yerel dans gösterileri de sergilendi.

Rumeli türkülerinin de söylendiği etkinliğe, Balkan ve Rumeli Dernekleri’nin temsilcileri katıldı. Katılımcı derneklerin sözcüsü Erdem Arcan konuşmasında, tarihi bir güne tanıklık edildiğini belirterek, “Yıllardır hayalini kurduğumuz, göç anılarımızı sığdırabileceğimiz ve kentimizin kültürel değerlerinin arasına katacağımız, Balkan Evimizin açılışını onurla, gururla, sizlerle, güzel insanlarla gerçekleştiriyoruz” dedi.

MÜBADİLLERİN YAŞADIĞI SIKINTILARI ANLATTI

Etkinlikte konuşma yapan Kocaeli Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Dinmeyen sızı mübadelenin 99'uncu yılında sizlerle birlikteyiz. 1923 Nüfus Mübadelesi Anlaşmasıyla, tarihte bir ilk olan bu zorunlu göçün sonucunda 2 milyona yakın insan doğduğu, büyüdüğü yerleri, evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Mübadeleye tabi tutulanlar yüzlerce yıldır yaşadıkları toprakları geride bıraktılar. Limanlarda, tren istasyonlarında kurulan çadırlarda haftalarca beklediler. Yolculuk sırasında hayatını kaybeden yakınlarını denize vermek zorunda kaldılar. Mübadillerin yaşadığı derin acılar, nesilden nesile anlatıldı. Ama Balkanlardaki acı sadece Lozan Mübadelesi ile sınırlı kalmadı. Balkanlardaki Türkler dillerinden dolayı zulüm gördüler, dinlerinden dolayı zulüm gördüler. Dili için bedel ödeyenleriz, dini için, bedel ödeyenleriz, vatan bayrağı için bedel ödeyenleriz. Her ne olursa olsun Muhacirler dilinden, dininden vazgeçmediler, vatanından ve bayrağından vazgeçmediler, vazgeçmezler. Daha da önemlisi, bize bunları özgürce yaşatan Mustafa Kemal Atatürk'ten hiç vazgeçmediler ve vazgeçmezler” diye konuştu.

Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit de mübadelenin yaşandığı kentlerden bir tanesi. Daha önce Rumeli Dernekleri'ne ait olan ve bilmediğimiz anlamsız bir sebeple ellerinden alınan ve yıllarca derneklerimizin kullanımına verilmeyen bu yapıyı ve bu alanı baştan sona yine ev sahibi derneklerimizle yeniledik. Yeniden bütün Balkan Derneklerimizin hizmetine bugünden itibaren sunuyoruz” dedi.

‘BERABER GÜZEL TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDECEĞİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Yüreğimizde derin bir sızı hissederiz. Onların türkülerini dinlediğiniz zaman, bu sızıyı yüreğinizin derinliklerinde görürsünüz. Çok güzel bir açılış yaptık bugün. İçinde umarım tarihin derinliklerinde yer alan pek çok anıyı burada görmüş oluruz. Acıları unutmamak, geleceği daha sağlıklı inşa etme açısından son derece değerlidir. Yoksa acılar elbette ki tarihin tozlu raflarında kalacaktır. Ama biz geleceğe güzel bir dünya bırakmak isteriz. Güzel bir dünya bıraktığımız zaman da, evlatlarımız o güzel dünyada neşeyle, sevinçle, gelecek umuduyla yaşarlar. Bu güzel yerleşkeyi Kocaeli halkına açan sayın Fatma Kaplan Hürriyet'e hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Pek çok sıkıntıyı bugün de yaşıyoruz. Ama bu sıkıntıları birlikte aşacağız, beraber aşacağız, dostlarımızla aşacağız. Türkçesi, Millet İttifakı ile aşacağız. Beraber güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Balkan Dernekleri Yerleşkesi'nin açılışı yapıldı.

“TABLO BENİ ÇOK ÜZDÜ”

Kılıçdaroğlu, Kocaeli Muhacir Evi Açılış Töreni'ne katılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP liderine, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyonlarda canlı yayınlanan Trabzon’daki açılış töreninde mikrofon uzattığı küçük çocuğun kendisine ‘hain’ demesi, o anların Erdoğan ve bakanlar tarafından gülerek karşılanması soruldu. Kılıçdaroğlu, “Tablo beni çok üzdü. Arkadaşlarım paylaşmışlardı. Paylaşımları süratle silin, o güzel evladımızın hiçbir kabahati yok. Kabahat onun tepesinde duran kişinin” dedi.

ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİ İÇİN ‘HABER PAYLAŞMAYIN’ UYARISINDA BULUNMUŞTU

CHP lideri Kılıçdaroğlu, olayın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun!” ifadelerini kullanmıştı.

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