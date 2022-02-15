Kılıçdaroğlu: ‘Ödemeyeceğim’ dedikçe kendilerini paraladılar

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından elektrik faturasıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Ben ödemeyeceğim dedikçe, beşli çeteleri savunmak için kendilerini paraladılar. İstediğiniz kadar ortalığı velveleye verin, zamlarınızı geri aldıracağım" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçen hafta “Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” diyen Kılıçdaroğlu, twitinde “Ben ödemeyeceğim dedikçe, beşli çeteleri savunmak için kendilerini paraladılar. İstediğiniz kadar ortalığı velveleye verin, zamlarınızı geri aldıracağım” ifadelerini kullandı.

“DÜNE KADAR ‘ŞEREFSİZ' DEDİKLERİ KİŞİLERE ŞİMDİ GİDİYORLAR EL AYAK ÖPMEYE”

Toplantıda, iktidarın son zamanlardaki yurt dışı ziyaretleri hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, “Türkiye'yi dilenci konumuna getirdiler. Türkiye'nin onurunu zedelediler. Para dileniyorlar sağda solda. Oysa biz milli kurtuluş savaşını verirken hiç kimseden dilenmedik, bütün fabrikaları kurduk” ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilere de değinen CHP lideri, “Düne kadar ‘şerefsiz' dedikleri -bunu kullandığım için özür dilerim onların ifadesi- kişilere şimdi gidiyorlar el ayak öpmeye. Düne kadar Londra borsalarına söylemedikleri kalmıştı şimdi oraya gidiyorlar biraz para, borç bulabilir miyiz diye. 6 partinin genel başkanı bu tabloyu düzeltmeye kararlı” diye konuştu.

Ben ödemeyeceğim dedikçe, beşli çeteleri savunmak için kendilerini paraladılar. İstediğiniz kadar ortalığı velveleye verin, zamlarınızı geri aldıracağım! pic.twitter.com/IlA6yEZbuw — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 15, 2022

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