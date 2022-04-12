Kılıçdaroğlu, oto sanayi sitesinde çalışan işçilerle iftar yaptı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi’nde çalışan işçilerle iftar sofrasında bir araya geldi. İşçilerin sofrasına konuk olan Kılıçdaroğlu, esnafın sorun ve taleplerini de dinleyerek çözüm önerilerini anlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, iftarda Etimesgut ilçesinde yer alan Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi’nde bir tamirhaneye konuk oldu.
Esnaf ve işçilerle sofraya oturan Kılıçdaroğlu, iftar yemeğinden yedi. Ardından, sanayi çalışanlarının sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini anlattı.