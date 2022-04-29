Kılıçdaroğlu şehit ailesini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak’ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Uzman Çavuş Eyüp Erol’un İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek anne Fatma Erol ve baba Yaşar Erol’a taziye dileklerini iletti.
Aile bireyleriyle tek tek tokalaşarak başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, “Evlat acısı zordur. Derler ya bizde, ‘Allah kimseye evlat acısı vermesin diye. Allah sabır versin” dedi.
Evde okunan Kuran-ı Kerim’i dinleyen Kılıçdaroğlu, dua etti.