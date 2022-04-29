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Kılıçdaroğlu şehit ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak’ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Uzman Çavuş Eyüp Erol’un İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek anne Fatma Erol ve baba Yaşar Erol’a taziye dileklerini iletti.

Yayınlanma: 22:05 - 29 Nisan 2022 Güncellenme:
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Aile bireyleriyle tek tek tokalaşarak başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, “Evlat acısı zordur. Derler ya bizde, ‘Allah kimseye evlat acısı vermesin diye. Allah sabır versin” dedi.

Evde okunan Kuran-ı Kerim’i dinleyen Kılıçdaroğlu, dua etti.

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