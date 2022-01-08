Kılıçdaroğlu tek tek saydı! İşte AKP döneminde İBB’nin tahsis ettiği araçlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı programda AKP döneminde İBB'nin tahsis ettiği araçları tek tek sıraladı. AKP'ye yakın dernek ve vakıfların da yer aldığı listeyle ilgili Kılıçdaroğlu, "Devletin kayıtlarında yeri var. Çıksın saraydaki zat 'hayır' desin. Araçları, plakalarını tek tek önüne koyacağız" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV’de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TEK TEK SIRALADI…

AKP döneminde İBB’nin tahsis ettiği araçları sıralayan Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığına 7 araç, 15 Temmuz derneğine 9 araç, Başbakanlık 5 araç, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı 5 araç, AK Parti Genel Merkezi 8 araç, AK Parti Grup başkanvekili 3 araç, AK Parti grup başkanlığı 3 araç, AK Parti il başkanlığı 62 araç, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı 2 araç, ATS ne demek bilmiyorum 1 araç, Başbakanlık 103 araç, Cumhurbaşkanlığı 480 araç, Erol spor kulübü 2 araç, TBMM Başkanlığı 54 araç. Irak devlet başkanı, Okçular Vakfı, Sekbanlar spor kulübü, Sıcak Yuva.. Ne yapıyor bunlar? Hepsi İBB’den tahsis ediliyor” dedi.

“ÇIKSIN SARAYDAKİ ZAT HAYIR DESİN”

Ortada belge olmasına rağmen iktidarın bunu iddia olarak değerlendirmesine de sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Niye Cumhurbaşkanı İBB’den araç tahsisi ister? AK Parti Genel Merkezine neden araç tahsisi ister? Bakanlara neden araç tahsisi ister, TÜGVA’ya onların var olan bir sürü vakfına neden araç tahsisi ister? Bunlar da din, iman var mı?

*Fakir fukaranın parası böyle çarçur edilir mi? Bunları buluyorsun, ‘bunlar iddia’ diyorlar. Bunun neresi iddia; plaka var, araba var, tahsis tarihi var. Devletin kayıtlarında yeri var.

*Çıksın Saraydaki zat ‘hayır’ desin. Araçları, plakalarını tek tek önüne koyacağız. Bu plakaları ben mi veriyorum, trafik veriyor. Resmi yazı var. Bakanlıklara verilen araçların resmi yazısı var.

“27,5 YILIMI DEVLETE VERDİM BÖYLE REZALET GÖRMEDİM”

*Soygun düzeni var. bunu dile getirince ‘iddia’ diyorlar. Ne iddiası? Bunlar kul hakkı yiyorlar. İstanbul’un alın terini nasıl birilerine peşkeş çekersiniz. 27,5 yılımı devlete verdim böyle rezalet görmedim.

*Desinler ki 1 aracı CHP Genel Merkezi’ne tahsis etik. Desinler bakalım. Siz aracı tahsis ediyorsunuz. Sürekli tahsis ediyorsunuz. Olur bir kez acil bir şey olmuştur. Bunu anlayışla karşılarım. Başkanvekiline aracı veriyorsunuz. Uzun süreli.

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