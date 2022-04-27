Kılıçdaroğlu: Temelli’yi ilçe yapacağım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Temelli'de İftar Buluşması'nda yaptığı konuşmasında, ''Elektrik faturamı ödemedim. Neden? Elektriği kesilen vatandaşın derdini bütün Türkiye'ye anlatmak için. Anlattım, bütün Türkiye biliyor. Elektriği kesilen ailelerin hakkını savundum." dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca Temelli'yi Ankara'nın ilçesi yapacağını söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Sincan İlçesi’ne bağlı Temelli beldesindeki İftar programına katıldı.

“BİZİM BERABER HUZUR İÇİNDE YAŞAMAYA İHTİYACIMIZ VAR”

Burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe vurgu yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Bizim huzura, beraber yaşamaya, kucaklaşmaya, helalleşmeye ihtiyacımız var. Bizim yanlıştan dönmeye ihtiyacımız var. Bizim beraber huzur içinde yaşamaya ihtiyacımız var. Allah nasip eder, sizler de destek verirseniz ben bu memlekete huzuru getireceğim, barışı getireceğim, kardeşliği getireceğim.

*Hiç kimsenin inancının, yaşam tarzının, kimliğinin sorgulanmayacağı, bağımsız ve güzel bir Türkiye’yi hep beraber, birlikte yaşayacağız.

*Herkesin, inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı göstereceğiz. O zaman göreceksiniz ki, beraber yaşamanın ne kadar güzel olduğunu, kucaklaşmanın ne kadar güzel olduğunu hep beraber göreceğiz.

“TEMELLİ’Yİ ANKARA’NIN İLÇESİ YAPACAĞIM”

Temelli’ye daha önce de geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Temelli halkına da müjdeli bir haber paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

*Bu yoldan defalarca geçtim. Her geçişimde Temelli de güzelliklerin olduğunu da gördüm. Güzel bir yapay gölün oluştuğunu da gördüm. Piknik yapan insanları da gördüm. Her görüşümde, ‘Ya ne kadar güzelleşiyor burası’ dedim. Ama sonra Temelli, Temelli olmaktan çıktı. Aldılar başka bir yere bağladılar.

*Bir yere not alın. Allah’ın izniyle sizler destek verirseniz Temelli’yi Ankara’nın ilçesi haline getireceğiz.

*Müthiş bir gelişme potansiyeli var, güzel insanları var, her türlü imkanı var, organize sanayi bölgeleri var. Neden burası bağımsız, güzel bir ilçe olmuyor. Neyi eksik Allah aşkına? Oy verseniz de vermeseniz de ben burayı ilçe yapacağım.

“ELEKTRİK FATURAMI ÖDEMEDİM ÇÜNKÜ…”

Geçen sene 3 milyon 447 bin abonenin elektriğinin kesildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Gazetelerde küçük haberler olarak yer aldı. Yaklaşık 4 milyon abonenin elektriğinin kesilmesi demek, her hanede 3 kişi yaşıyorsa 12 milyon insanın elektriksiz bırakılması demek. Peki 12 milyonun derdini kim dile getirdi?

*12 milyon kişinin hakkına kim sahip çıktı. Evet elektrik faturamı ödemedim. Neden? Elektriği kesilen vatandaşın derdini bütün Türkiye’ye anlatmak için. Evet, anlattım. Bütün Türkiye biliyor mu? Evet biliyor.

*Elektriği kesilen ailelerin hakkını savundum. Kim keyfinden elektriğini keser? Parası yok pulu yok, elektrik faturasını ödeyemiyor. Elektriği kesilen aileye gittim. ‘Üç çocuğum var.

*Elektrikler kesildi, parayı ödeyemiyorum’ diyor. ‘Nasıl yaşayacağım? Bu çocuklara kim bakacak? Çocukların bezlerini, elbiselerini kim yıkayacak? Çocuklar nasıl banyo yapacak’ diyor. Bunların derdini bilmezseniz siz nasıl siyaset yapacaksınız?

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