Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronlarının kellelerini keseceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri'de Buluşması’nda konuştu. Uyuşturucunun aileleri nasıl dağıttığını bildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Allah sizi inandırsın ilk yapacağım iş o uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmektir. O uyuşturucu baronlarına hesap soracağım" dedi.

Hakan KAYA

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Kadın Buluşması'nda konuştu.

“HARAMİLERİN İKTİDARINI YIKACAĞIZ”

Salonu dolduran kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi ve dünyayı değiştirecek sizlersiniz. Haramilerin iktidarını yıkacağız, bu ülkeye adaleti mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Ben eğer bu ülkede adalet için 450 km yürüdüysem bu millet için yürüdüm. Adalet için, kadınlar için, evlatlarımız için, işsizler için, haksızlığa uğrayanlar için yürüdüm. Adaletsizlik nerede varsa bütün adaletsizlerin üstüne yürüyeceğim. En büyük gücüm sizlersiniz.” dedi.

Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde kırsalda yaşayan kadın ve gençlerin SGK primlerini devletin ödeyeceğini söyleyerek “Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğim, her kadın kazanacak.” diye konuştu.

“EVLATLAR BİZİM EVLATLARIMIZDIR”

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başlıkları şu şekilde;

*Evlatlar bizim evlatlarımızdır. Bizim evlatlarımızın karnı doyması, yatağa aç girmemesi lazım. Onlar hem bugünümüz hem geleceğimiz için son derece önemlidir.

*Belediye başkanlarıma söyledim, her sabah yoksul ailelerde akşam hazırlanır sabah teslim edilir.

*Çocuk beslenme çantasını alır ve okula gider. Bunu Türkiye genelinde yap diyorsanız yetki vereceksiniz.

*Beslenme çantası uygulamasını kaldıracağız, her çocuk okula gittiğinde öğle yemeği yiyecek. Herkes aynı yemeği yiyecek.

“O BÜTÇE BEŞLİ ÇETELERE GİTMEYECEK”

*Diyorlar ki ‘yapamaz, bunu gerçekleştiremez’ bizim bütün belediye başkanlarımız yapıyorlar, geldiğimizde o bütçe beşli çetelere gitmeyecek.

*Ayrıştırdılar, bizi böldüler. Başı açık, yok başı kapalı. Kadın kadındır kardeşim, kadının hakkını teslim edeceksin. Bütün ayrıcalıkları, torpilleri bitireceğim.

“UYUŞTURUCU BARONLARININ KELLELERİNİ KESMEKTİR”

*Az önce çocuğu bağımlı olan bir anne konuştu. Aileleri, yuvaları nasıl dağıttığını biliyorum. Annelerin, babaların nasıl perişan olduğunu biliyorum ama Allah sizi inandırsın ilk yapacağım iş o uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmektir. Hiçbir zaman bir yasa dışı gücün karşında bir mili geri atmam. O uyuşturucu baronlarına hesap soracağım.

“ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN VE OYUNUZU ÖYLE KULLANIN”

*Eğer yaşadığınız dramın sona ermesini istiyorsanız, eğer evlatlarınızın iyi bir eğitim almasını istiyorsanız, eğer yoksulluğun afişe edilmeden sosyal devletin Aile Destekleri Sigortası'nı hayata geçirmesini istiyorsanız, eğer kadınların huzur içinde yaşamasını istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var.

*Altı oku görüyorsunuz, sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız. Sizden tek isteğim o. Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Bir kardeşim ‘Ben, ailem geçmişte AK Parti’ye oy verdik. Hakkınızı helal edin’ dedi. Helal olsun, helal olsun.

“ARTIK KAVGA ETMEYELİM”

*Artık kavga etmeyelim. Niye kavga ediyoruz Allah aşkına. Birilerinin oyununa niye düşüyoruz? Sorun derdi çözmekte, derdi büyütmekte değil.

*Memlekette huzur olması lazım. Huzurun, bereketin, güzelliğin olması lazım. Anneler size söz veriyorum en geç bir yıl içinde hiçbir öğrenci ‘benim yurt sorunum vardır' demeyecek.

“SAKIN UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN”

*Gençlerin tümüne sesleniyorum. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşıyacağız. Asıl hedefimiz bu.

“HERKES BURADA ÜRETECEK”

*Hollanda, Konya'dan küçük arazi olarak ama Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 180 milyar doların üzerinde, ama bize bakın mercimek, soğan, fasulye, canlı hayvan, et, sütü dışarıdan.

*Yahu burada üretiyor insanlar, burada çalışıyor insanlar, onların hakkını hukukunu teslim edin. ‘Hayır dışarıdan gelecek' diyorlar. O kapıyı da kapatacağız. Herkes burada üretecek, herkes burada kazanacak. Herkesin alın teri değerli olacak.

“20 YILDIR NE YAPIYORDUNUZ?”

*Uyuşturucu baronları milyar dolar kazanıyorlar, bizim evlatlarımızı zehirliyorlar. Sesleri bile çıkmadı. Bağırdım, çağırdım. Şimdi ‘Mücadele ediyoruz’ diyorlar. 20 yıldır ne yapıyordunuz?

*6 yaşındaki çocuğa sistematik tecavüzü duyduğumda o gece uyuyamadım. TBMM’de Aile Bakanı, ‘İki yıldır haberimiz var’ dedi. Ne yaptınız iki yıldır? 6 yaşındaki bir çocuğun hakkını aramıyorsak biz niye siyaset yapıyoruz? Sahte raporlarla kendini aklamaya çalıştılar, bu güç kimden alınıyor? Sonradan harekete geçtiler.

“SANDIĞA GİDECEKSİNİZ ‘ARTIK ZULME SON’ DİYECEKSİNİZ”

*Onların vicdanı köreldi, para sevdalısı, dolar sevdalısı biliyorum. Türkiye genelinde buluşacaksınız, gücünüzü ortaklaştıracaksınız, sandığa gideceksiniz ‘Artık zulme son’ diyeceksiniz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek.

“KADININ GÜCÜNE GÜVENİYORUM”

*Gencecik evlatlarımız iş bulamıyor onlar 4,5,10 yerden maaş alıyor. O saltanatı bitireceğim. Umudunuzu kaybetmeyin. Birlikte, beraber mücadele edeceğiz. Kadının gücüne güveniyorum. Kadının hakkını, hukukunu savunmak bu kardeşinizin görevi olacak.