Kılıçdaroğlu ve Akşener’den Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak mesaj

İBB’nin 30 kreş için düzenlediği temel atma törenine birlikte katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimi için mesaj verdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çocukların eğitim hayatına eşit koşullarda başlaması için ‘150 mahalleye 150 kreş’ hedefiyle başlatılan ‘Yuvamız İstanbul’ projesi kapsamında 30 kreşin daha temelini attı. Toplu temel atma töreni, Bağcılar'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirildi.

“TÜRKİYE BİR KÂBUSTAN UYANACAK”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

* İktidar eğitim konusunda iyi bir sınav vermedi. Bu ülkenin evlatları, gencecik pırıl pırıl evlatlarımız; yurt dışına gidersem daha iyi yaşarım diye bir arayış içinde. İktidar sahiplerinin bunu düşünmesi lazım. Neden bu evlatlarımız kendi ülkelerinde çalışıp, alın teri döküp, istedikleri gibi tweet atarak, özgürlük içinde Türkiye’de yaşamıyorlar veya yaşatamıyoruz? Neden yurt dışına gitmek istiyorlar?

* 13. Cumhurbaşkanı'nı Millet İttifakı seçtikten ve o koltuğa oturduktan sonra 6 ay içinde bu ülkenin çarkları dönecek. 6 ay içinde bu ülkeye huzur, özgürlük gelecek. Hep beraber şöyle düşüneceğiz, ‘ya bir kâbustan mı uyandık?' Evet, bir kâbustan uyanacak Türkiye. Birbirimize farklı gözlerle bakmayacağız. Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamayacağız.

İBB'nin daha önce tek bir kreşi ulunmadığına vurgu yapan Kılıçdaroğlu “16 milyonluk bir kenti yönetiyorsunuz. Bir kreşiniz bile yok. Hedef koydu sayın Başkanımız, kreş sayısını 150'ye çıkaracağız. Bugün 30'unun temelini atıyoruz. Katkıda bulunan, iş dünyasının saygıdeğer insanları varsa da buradan gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Bu bir duvarı yapmak için tuğlayı tuğla üzerine koymaya benzer. Dolasıyla ne kadar çok kreşimiz olursa fırsat eşitliğini o kadar yakalayabiliriz” dedi.

“KREŞ İLE ÇARESİZLİĞİN ÖNÜNDEKİ DUVARI YIKIYORSUNUZ”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kreşler ne manaya geliyor biliyor musunuz? Derin bir yoksulluğun sardığı ailelerin çocuklarına sabah kahvaltısı demek, öğle yemeği demek, eğitim demek, öğretim demek, atanamamış çok vasıflı, dayısı olmadığı için mülakatta elenmiş öğretmenlerimize iş alanı demek… O çocukların anneleri içine ailelerine katkıda bulunabilecek belki bir para kazanma imkanını sağlayacak zaman demek. Yani sadece bir kreş açmıyorsunuz. Aslında bir kreşle çaresizliğin önündeki bir duvarı yıkıyorsunuz, çatlatıyorsunuz” dedi.

“O FUKARALAR HER PARTİLİ”

24 aydır, 79 il gezdiğini anlatan Akşener izlenimlerini şöyle anlattı:

* 79 ilde gördüğüm ilçe belediyelileri AKP'liler tarafından kazanılmışsa o ilçelerde zenginler oluşmuş, onlar sadece AKP'li ama geri kalan ilçelerin kahir ekseriyeti fukara. O fukaralar her partili. Gıdası olmazsa iyi beslenemezse zekası geriliyor çocukların. 14-15-16 yaşında olup 11 yaşında görünen çocuklar var. Belediyelerimizin yaptığı hizmetlerin her biri aynı zamanda örnek alınması gerekilen hizmet biçimi.

* Milletin oyları ile seçilip milletin vergileriyle bu ücretler, imkanlar sağlandığı için sizin paralarınızın millete hizmet olarak dönmesi örnektir. Karşılaştığım çocuklardan birinin tableti yok. ‘Belediye dağıttı, arkadaşımın vardı tableti diyor. Ayakkabı boyacılığı yapan bir çocuktan bahsediyorum. ‘Arkadaşıma verdi, benim dayım yoktu bana vermedi' diyor. Buna uygun bir kelime bulamıyorum.

“13. CUMHURBAŞKANI, MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI OLACAK”

2004-2005 yıllarındaydı Porto Alegre şehrinde küreselleşme karşıtlarının yaptığı toplantılara atıf yapan Akşener şu ifadeleri kullandı:

* O toplantıların en sonunda şu tartışılmıştı: Küresel köleler, küresel efendiler. Ulusal efendiler, ulusal köleler. Fırsat eşitliğini sağlayan bir başka şey de eğitim. Her birimiz eğitimin bize sağladığı fırsat eşitliğinin sonuçlarıyız. Hepimiz devlet okulunda okuduk. O beğenmedikleri Cumhuriyet'in bize bahşettiği fırsat eşitliğinden bahsediyorum.

* Ben bir deney yaptırdım aynı okulda aynı binada yaşayan üç çocuğa kalbin nasıl çalıştığı anlatmaları için ödev vermelerini sağladım. İnterneti olan 22 dakikada yaptı. Evde ansiklopedi üzerinden yaptılar o 2 buçuk saat sürdü. Evde her ikisi de olmayan o çocuk da kütüphaneye gitti yarım günü gitti. İşte ulusal köleler ve ulusal efendiler. Siz ulusal köleliğin önüne geçecek bir iş görüyorsunuz. Bu çalışmalar milletimizin bizlere yönelik oluşturulmaya çalışılan ön yargıları yıkacak. Bu çalışmanın neticesinde 13. Cumhurbaşkanı millet ittifakının adayı olacak.

“NAHOŞ GÜNDEMDEN KURTULALIM”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Bu şehrin çocuklarının eşit olması bu yönetimin en önemli şiarı, en büyük arzumuz” dedi. 23 kreşin temelinin yeni atılacağını, 7'sinin ise var olan projelerde ihtiyaca göre revize edilen kreşler olduğunu anlatan İmamoğlu, eylül 2022'de hepsinin hizmete gireceğini belirtti. İmamoğlu, şu anda mevcut 32 kreşte 2 bin 884 çocuğun eğitim gördüğünü kaydetti.

Verdikleri süt desteğinin 150 bin çocuğa ulaştığını belirten İmamoğlu “Yoksulluğun en derinden hissedildiği bu günlerde ailelerin yanında olmak, Millet İttifakı'nın genel başkanlarına verdiğimiz sözümüzdür. Umut ederim ki ülkemizin gündemi bu tür hizmetler olsun, çocuklarımız olsun, gençlerimiz olsun. Onlara hizmet olsun. Ülkemizin diğer nahoş ve bazen çirkin gündemden kurtulmasını diliyorum. Önümüzün aydınlık olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından heyet butonlara basarak toplu temel atma törenini gerçekleştirdi.

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