Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan İstanbul’da özel buluşma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 26 Kasım günü İstanbul’daki programı sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir yıl önce açılışını gerçekleştirdiği Kemerburgaz Kent Ormanı’na özel ziyarette bulunduğu ortaya çıktı. Ziyarete ilişkin daha önce yayımlanmamış fotoğraflar İBB’nin aylık dergisi İstanbul Bülteni’nde yer aldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) her ay yayımladığı İstanbul Bülteni dergisinin ocak sayısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki özel buluşmasına ilişkin daha önce kamuoyuna yansımayan özel detaylar yer aldı.

Ziyaret 26 Kasım 2021 günü; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle 26 Ekim 2019 tarihinde açılışı yapılan Kemerburgaz Kent Ormanı'na gerçekleştirildi. Kemal Kılıçdaroğlu, açılış töreninin ardından Kemerburgaz Kent Ormanı’nı yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez ziyaret etti. Gürültüden uzak, temiz havada yürüyüş yaptı.

26 Kasım'da İstanbul'daki yoğun programlarına kısa bir süre ara veren CHP lideri, gözlerden uzakta Kemerburgaz Kent Ormanı’nda vakit geçirdi. Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.

1.5 MİLYONU AŞKIN İSTANBULLUYU AĞIRLADI

Toplam 5 milyon 500 bin metrekarelik yeşil alanıyla İstanbul'un en büyük kent ormanı olan Kemerburgaz Kent Ormanı, İstanbul'un yeni çekim merkezi oldu. Kemerburgaz Kent Ormanı, 2021 yılı boyunca günlük ortalama bin 500 araç giriş yaptı. Bu sayı hafta sonları 7 bin araca kadar çıktı.

Pandemi koşullarına rağmen Kemerburgaz Kent Ormanı, son bir yılda, 1,5 milyonu aşkın İstanbulluyu ağırladı. Yeme içme, spor, kültür-sanat ve piknik alanlarının yer aldığı Kemerburgaz Kent Ormanı konser ve festivallere de düzenlendi.

Etkinlik Alanında 14 konser, 16 festival gerçekleştirildi. Kent ormanı içerisinde yer alan Dot Tiyatro'da 25 oyun sergilendi. Kemerburgaz Kent Ormanında, 2021 yılı içerisinde 50'si sosyal sorumluluk projesi olmak üzere yaklaşık 130 farklı etkinlik düzenlendi.