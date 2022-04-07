Kılıçdaroğlu yarın Et ve Süt Kurumu’na gidecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Et ve Süt Kurumu'na gideceğini belirterek "Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu’ndan randevu istediğini belirtti.

“Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok” diyen Kılıçdaroğlu, yarın saat 10.00’da Et ve Süt Kurumu’na gideceğini söyledi.

“GERİSİ ONLARA KALMIŞ”

Kılıçdaroğlu, paylaşımında “Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00’da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Sorunların tamamını aşacağız