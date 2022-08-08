Kılıçdaroğlu’nun kürsüye davet edilişinde dikkat çeken ifadeler! ‘Yeniden kurtuluşu başlatmamız lazım’

Büyük Taarruzun 100. yılı etkinliğinde konuşma yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin bu bataktan çıkması lazım. Yeniden kurtuluşu başlatmamız lazım. Demokratik yollarla, sandığa giderek, oyumuzu kullanarak cumhuriyetin ikinci yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız" dedi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ederken kullandığı ifadeler ise dikkat çekti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkez Balkan Masası koordinasyonunda, Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen “Büyük Taarruzun 100. yılında Büyük Balkan Buluşması” etkinliğine katıldı.

GÜRKAN: 13. CUMHURBAŞKANI KILIÇDAROĞLU OLACAK

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan törende yaptığı konuşmada, “Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin 100. yılında o koltukta yeni bir cumhurbaşkanı oturacak. O cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. cumhurbaşkanı olacak. O tarihte Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyetin cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak cumhurbaşkanının adı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak” dedi.

KÜRSÜYE DAVET EDERKEN KULLANDIĞI İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Gürkan, “Sayın cumhurbaşkanım, yüksek teşriflerinizle sizi konuşmanızı yapmak üzere kürsüye arz ederim” diyerek CHP liderini kürsüye davet etti.

Kılıçdaroğlu ise Gürkan’ın konuşmasına, “Sayın belediye başkanımız gayet güzel, dokunaklı bir konuşma yaptı. Türkiye'nin çok zor koşullarda olduğunu ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Ama hayatım boyunca hiç umutsuz olmadım. Bizler bir arada yaşamayı istiyoruz. Ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz” diye yanıt verdi.

“YENİDEN KURTULUŞU BAŞLATMAMIZ LAZIM”

Konuşmasının devamında Kılıçdaroğlu, “Çanakkale Savaşı'ndan 3 yıl sonra bir kişinin iradesi Çanakkale’yi aştı. O savaşan yedi düvel, tek kurşun atmadan Dolmabahçe'nin önünde demirledi. O nedenle diyoruz bir devlet, bir kişiye teslim edilemez” ifadelerini kullandı.

Vatandaşa seslenen Kılıçdaroğlu, “Elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanmanızı istiyorum. Türkiye'nin bu bataktan çıkması lazım. Yeniden kurtuluşu başlatmamız lazım. Demokratik yollarla, sandığa giderek, oyumuzu kullanarak cumhuriyetin ikinci yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız” dedi.

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