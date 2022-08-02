Kılıçdaroğlu’na Erzurum’da coşkulu karşılama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısı için 120 milletvekiliyle çıkarma yaptığı Erzurum’da coşku ile karşılandı.

Orhan BOZKURT

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THY'nin tarifeli uçağıyla Erzurum'a gelen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, hava limanında Dadaşların bar oyunuyla karşılandı. Boynuna Erzurumspor bayrağı asılan Kılıçdaroğlu'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Daha sonra vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu’na bir esnaf, kahve ikramı için ısrar edince Kılıçdaroğlu, “Ama, biz çok kalabalığız” yanıtı verdi. Esnaf da, “Olsun onlar da gelsin” diyerek ısrarını sürdürdü.

Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller daha sonra Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binaya geçti. Burada Kılıçdaroğlu ve milletvekillerine kongre binasındaki görevli Muhsin Koç, tarafından Erzurum Kongresi ve o günlerde yaşanan süreç anlatıldı.

Kongre binasında Erzurum Delegesi Rauf Orbay'ın oturduğu sırada anlatılanları dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra Erzurum Kongresi'nde Başkanlığa seçilen Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk'ün masasına geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi. CHP heyeti daha sonra Kongre Caddesi ve Gürcükapı'da esnaf ziyaretinde bulundu.

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