Kılıçdaroğlu’na esnaf böyle dert yandı: Biz Nurettin Nebati’nin gözlerine bakmak istemiyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na geçinemediğini söyleyen bir ensaf, "Size güveniyoruz. Biz Nurettin Nebati'nin gözlerine bakmak istemiyoruz." diyerek isyan etti.

İlker KILIÇASLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Manisa’da ziyaretlerini sürdüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu, sorunlarını dinledi.

“BİZ NURETTİN NEBATİ’NİN GÖZLERİNE BAKMAK İSTEMİYORUZ”

Bir lokantaya giren Kılıçdaroğlu, işlerin durumunu sordu, işlerin kötü gittiğini söyleyen esnaf, “Biz iyi değiliz, durumlar ortada. ‘Türkiye’de çözülmeyecek sorun yok’ dediniz, ‘biz sorunları bir günde çözeriz’ dediniz. Size güveniyoruz. Biz Nurettin Nebati’nin gözlerine bakmak istemiyoruz. Senelerdir esnaflık yapıyorum ilk defa bu sene gördüm. Adam diyor ‘pilav kaç para?, 5 liralık pilav olur mu? 10 lira olur mu?’ diye soruyor.” dedi.

“GÖZLERİNE BAKILARAK SORUNLAR ÇÖZÜLSEYDİ, ÇOKTAN ÇÖZÜLÜRDÜ”

Kılıçdaroğlu ise esnafa, “Gözlerine bakılarak sorunlar çözülseydi, çoktan çözülürdü. Gözlerler görürsün ama akılla çözersin. Aklını kullanmıyorsun, ‘gözlerime bak’ diyorsun. Senin gözlerinde bir şey yok.” diye cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, esnaf ziyareti sırasında dışarıdaki bir gözlemeciden ısırganotlu ıspanaklı gözleme aldı.

Esnaf ziyareti sırasında Kılıçdaroğlu’nun yanına gelen bir kadın mazot fiyatlarından dert yanarak, “Bin litre mazota 24 bin lira para veriyoruz. Kazandığımız 30 bin lira para” diyerek cebinde kalan parayı gösterdi.

“KÜÇÜK ESNAFI BİTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Börekçi dükkanına giren Kılıçdaroğlu’na esnaf işlerin kötü olduğunu ve geçinmekte zorlandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

* 12 yıldır sanki esnafın üzerine yoğunlaşmışlar. Böyle esnafı yok etme, küçük esnafı bitirmeye çalışıyorlar.

*Ben 23 yıldır bu işin içindeyim. 13 yıldır burayı işletiyorum, ben böyle bir şey görmedim. Hele son zamlardan sonra, yağ, şeker, pirinç, gıda da özellikle kötü bir baskı var.

*Elektrik kirayı geçti. Elektriğe hiç yetişemiyoruz. Biz devletimize vergi bile ödeyemiyoruz. Zor geçinmeye çalışıyoruz.

Kılıçdaroğlu ise “Sizin ödediğiniz vergilerin büyük bir kısmı Londra’daki bir avuç tefeciye giderse size para kalmaz. Esnafa çok küçük bir yardım yaptılar, şimdi o yardımı da vergiye tabi tutuyorlar. Sıkıntılarınızı biliyoruz. Biraz sabredin hepinizin sorunlarınızı çözeceğiz” cevabını verdi.

“BU ASGARİ ÜCRETLE MANDA YOĞURDU VE KESTANE BALI YİYECEK DURUMDA DEĞİLİM”

Kılıçdaroğlu’na geçinmekte zorlandığını söyleyen bir çiğ köftede çalışan bir kişi de derdini şu sözlerle anlattı:

*Burası şirketin, şirketin olmasaydı zaten şu an kapatmıştık. Ülkece kötü durumdayız. Ben asgari ücretle bir çalışanım. Bu asgari ücretle manda yoğurdu ve kestane balı yiyecek durumda değilim. Ben kirada oturacak durumda bile değilim.

*Ben şu anda yukarıda depoda yatıyorum. Asgari ücret ne benim kestane balıma, manda yoğurduma ne de kira tutacak masrafıma bile yetmiyor. Ben HDP’liyim. Ben terörist değilim. Bana terörist demesinler İstanbul ve Ankara’yı nasıl beraber aldıysak ben istiyorum ki iktidarı da beraber alalım.”

Kılıçdaroğlu ise “İktidar her halükarda milletin oylarıyla alınacaktır inşallah. Ve bu memlekete huzur gelecek, bereket gelecek, güzellikler gelecek.” dedi.

Kılıçdaroğlu esnaf ziyaretinin ardından Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i ziyaret etti.

İlginizi Çekebilir Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '5'li çete' çıkışı