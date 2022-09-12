Kılıçdaroğlu’ndan 12 Eylül mesajı: Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz

12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız. 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasp eden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur. Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

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