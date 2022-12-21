Kılıçdaroğlu’ndan Altılı Masa açıklaması: Tek bir hedefimiz var

Antalya’da katıldığı toplu açılış töreninde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li bir belediye başkanına geçenlerde 200’ün üzerinde müfettiş geldiğini hatırlatarak, “365 gün denetim yapın. Denetimden çekinmeyiz, korkmayız ama ön yargını denetim olmamalı. Olmayan bir olayı olmuş gibi yapıp belediye başkanlarımızı cezalandırmak istiyorlar.” dedi.

İsmail AKIN

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Bir dizi ziyarette ve açılışa katılmak üzere Antalya'ya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

“Ülkenin umudu Kılıçdaroğlu ve iktidar” sloganlarıyla kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, “Arkadaşlar zaten az kaldı meraklanmayın” dedi.

CHP'li belediye başkanlarının hiçbir ayrım yapmadan çalıştığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Harcadığınız para sizin paranız değil milletin parası. O nedenle harcadığınız her paranın hesabını millete vermeyi onurlu bir görev kabul edin” diye konuştu.

“BELEDİYELERİN HİÇBİRİ SOSYAL YARDIMI KESMEDİ AKSİNE ARTTIRDI”

Yerel seçimlerden önce iktidarın CHP'li belediyeler için “Oy vermeyin, oy verirseniz sosyal yardımlarınız kesilir” şeklinde propaganda yaptığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Akıl dışı propagandalar yaptılar ama ben bu milletin ferasetine gerçekten de sağduyusuna güveniyorum. Geldi, 11 büyükşehir belediyesini iktidara taşıdı ve çok sayıda belediyelerimiz oldu. Hizmeti veriyorlar, hiçbir sosyal yardım kesilmedi, tam tersine sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelerin aldıkları sosyal yardımlar çok daha fazla oldu” dedi.

“BUNLARIN YAPTIĞI O BÜTÜN AYIPLARIN TAMAMINI SONLANDIRACAĞIZ”

Aile Destekleri Sigortası projesinden de bahseden Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı 6 ay sonra maratonu bitirecek, iktidar olduğunda Aile Destekleri Sigortası gelecek. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Ödenecek olan yardım nakit olacak, kadının banka hesabına yatacak. Kadın her ay düzenli olarak gidip aylığını çekecek. Onun yoksul olduğunu sadece sosyal devlet bilecek. Bunların (iktidarın) yaptığı o bütün ayıpların tamamını sonlandıracağız”

“SENİN, BELEDİYE BAŞKANLARINDAN DA BİZİM BELEDİYE BAŞKANLARINDAN DA HABERİN BİLE YOK”

Kılıçdaroğlu, iktidarın, CHP'li belediye başkanlarına yönelik engellemelerine de tepki göstererek şöyle devam etti:

“Belediye başkanlarımız çalışıyorlar biliyorum. Birilerinin belediye başkanlarımızın çalışmasını hazmetmediğini de biliyorum. Nasıl olur da bu kadar müfettiş gönderiyoruz, nasıl olur da bu kadar paralarını kesiyoruz, nasıl olur da bu kadar engeller çıkartıyoruz. Bu belediye başkanları yine mucizeler yaratıyorlar… Yaratırlar beyefendi, yaratırlar. Senin belediye başkanlarından da bizim belediye başkanlarından da haberin bile yok. Çalışıyorlar, üretiyorlar.”

“OLMAYAN BİR OLAYI OLMUŞ GİBİ YAPIP BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI CEZALANDIRMAK İSTİYORLAR”

CHP'li bir belediye başkanına geçenlerde 200'ün üzerinde müfettiş geldiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “5 yılda olmamış bir şey. Dedim ki, ‘Belediye başkanı olarak yer, makam ayırın gelsinler orada otursunlar. Ankara'ya gitmelerine gerek yok' 365 gün denetim yapın. Denetimden çekinmeyiz, korkmayız ama ön yargını denetim olmamalı. Olmayan bir olayı olmuş gibi yapıp belediye başkanlarımızı cezalandırmak istiyorlar. Yine de her şeye rağmen bu ülkede namuslu hakimler var. O namuslu hakimin önüne dosya düştüğü zaman, ‘bundan da soruşturma mı olur' deyip dosyayı kapatıyor veya belediye başkanının hakkını, belediye başkanına teslim ediyor. Bütün bu engellemelere rağmen, belediye başkanı arkadaşlarım görevlerini yapıyor.” diye konuştu.

ALTILI MASA AÇIKLAMASI

Altılı Masa çalışmaları hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, “Altılı Masa'da altı lider birlikteyiz. Altı liderin tek hedefi var; bu ülkeye demokrasiyi, huzuru, barışı getirmek, kucaklaşmayı sağlamak. Bu ülkeye demokrasi geldiği zaman zaten barış ortamını sağlamış oluruz. Bu ülkeye demokrasi geldiği zaman insanların karnı doyacaktır, insanlar düşüncelerini özgürce ifade edebileceklerdir. İşe demokrasiden başladık. Çünkü bizi bir araya getiren temel kavram demokrasidir.” şeklinde konuştu.

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