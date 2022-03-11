Kılıçdaroğlu’ndan bedava elektrikten sonra il olma sözü

Şanlıurfa ziyaretinde çiftçiye elektriği bedava yapacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez ziyaret ettiği Şanlıurfa'nın Siverek ilçesini il yapma sözü verdi.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kılıçdaroğlu, Siverek'te bir düğün salonunda düzenlenen partisine katılım töreninde yaptığı konuşmasına, “Bir araya gelmeyi unutmuştuk, helaleşmeyi unutmuştuk, barışmayı, kucaklaşmayı unutmuştuk. Buraya kucaklaşmak için, helalleşmek için geldim” diye başladı. Konuşmasının devamında Siverek'e il sözü de veren CHP Genel Başkanı şöyle devam etti:

“SÖZ KILIÇDAROĞLU SÖZÜDÜR”

“İl olma talebinizi biliyorum. Bunun için dernek kurduğunu da biliyorum. Bu tarihi de not edin. Kılıçdaroğlu söz verdi iktidar olduğumuzda Siverek il olacak diye söz verdi. Tarihi unutmayın, bir tarafa not edin. Söz Kılıçdaroğlu sözüdür. Söz verdik mi mutlaka yerine getireceğiz. Bu sözü verdik, bunu bir tarafa yazın. Bu sözü belki birçok politikacı söz verdi. Ama, unutmayın Kılıçdaroğlu halk adamıdır, garibanların yanındadır, hakkın yanındadır, hukukun yanındadır, adaletin yanındadır. Bir kişi ‘Ben haksızlığa uğradım' diyorsa onun yanındadır. Sizin terinizi koklamak benim için onurdur ve gururdur.”

“PARAYI GAP'A DEĞİL, BEŞLİ ÇETEYE VERDİLER”

Konuşmasında, iktidarın yıllardır GAP'ı ihmal ettiğini de kaydeden Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Yıllardır GAP'a gerekli özeni göstermediklerini biliyorum. Tarlalar bekliyor, su boşuna akıyor onu da çok iyi biliyorum. Beşli çeteye dünyanın parasını verdiler. O paranın yarısını verselerdi bugün GAP bütün Türkiye'yi besleyecekti. Ama, yapmadılar. Biz yapacağız. Biz yapacağız. Allah’ın izniyle sizin oylarınızla biz yapacağız. GAP'ı bitireceğiz göreceksiniz o su bereketli tarlalara akacak göreceksiniz. İnsanların nasıl ürettiklerini, nasıl çalıştıklarını ütün Türkiye'ye, bütün Dünya'ya göstereceksiniz.”

“BENİM SARAYDA GÖZÜM YOK”

İktidarlarında kendisini hiçbir zaman sarayda gözü olmadığını da kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu “Benim saraylarda gözüm yok. Benim öyle saraylarda oturma gibi bir ahdim de yok. Bir amacım da yok” diyerek şunları söyledi:

“Vatandaş gibi yaşarım, vatandaşa hizmet ederim. Bizi onlardan ayıran bir şey daha var. Biz devletin adil olmasını isteriz. Devletin dili adalettir diyor bir büyüğümüz. Adaleti her yerde biz savunuruz. Kim haksızlığa uğruyorsa onun anında oluruz. Bu kardeşiniz Adalet Yürüyüşünü boşuna yapmadı. Adaleti hep beraber savunacağız. Hep beraber huzuru savunacağız. Bu toprakların bereketini bütün Türkiye'ye yayacağız. Güneş tarlalarını kurduğumuzda 650 bin kişi iş sahibi olacak. Onlar yapamazlar biz yapacağız. Hem adaleti hem bereketi bu topraklara getireceğiz.”

“BU HARAMİLERDEN DAHA İYİ YÖNETİRİZ”

Konuşmasının son bölümünde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarına değinen CHP Genel Başkanı sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz çalışmalara başladığımızda, ‘Birleşemezler, bir araya gelemezler' diyorlardı. Bir araya geldik. ‘Ortak görüş belirleyemez' dediler. Ortak görüş belirledik. Şimdi diyorlar ki, ‘Bir araya geldiler ama bunlar Türkiye'yi yönetemezler' Vallahi de billahi de bu haramzadelerden Türkiye'yi çok daha iyi yönetiriz. Haramilerin saltanatına son vereceğiz. Unutmayın haramilerin saltanatın bitireceğiz. Savurganlığı, israfı, yolsuzlukları önleyeceğiz. Kaynakları 5 kişiye verirseniz milyonlar aç kalır. Biz 5 kişiye değil, milyonlara çalışacağız. Adaletli bir yönetim kuracağız. Bundan emin olun. Bütün dertlerinizi biliyorum. Bunların hepsini aşacağız. Yeter ki bize destek verin.”

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Kürt sorununun çözümü için 5 temel ilkemiz var

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu, evlat nöbeti tutan ailelerle görüştü