Abone Ol

Kılıçdaroğlu’ndan bilet çağrısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları ve TÜLOV işbirliğiyle öğrencilerinin aileleri bayramda buluşmalarına destek olmak için hayata geçirilen, 'Askıda Genç Bilet' projesinin ilk bağışçısı olduğunu duyurdu. Kılıçdaroğlu, "Bayram kavuşmaktır, kucaklaşmaktır. Şimdi mesafeleri değil, sevgiyi büyütme vaktidir. Gelin, bayramda evine gidemeyen öğrenci kalmasın!" dedi.

Yayınlanma: 18:33 - 20 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kılıçdaroğlu’ndan bilet çağrısı

CHP Gençlik Kolları ve TÜLOV (Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı) işbirliği ile üniversite öğrencilerinin aileleri bayramda buluşmalarına destek olmak için ‘Askıda Genç Bilet’ projesi başlattı. Projeye katılmak isteyenler askidagencbilet.com adresine girerek bağışta bulunabilecek.

“GELİN, BAYRAMDA EVİNE GİDEMEYEN ÖĞRENCİ KALMASIN”

‘Askıda Genç Bilet’ projesinin ilk bağışçısı ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “Gençlik Kollarımızın başlattığı Askıda Otobüs Bileti dayanışmasının ilk bağışçısı olmaktan mutluluk duyuyorum. Bayram kavuşmaktır, kucaklaşmaktır. Şimdi mesafeleri değil, sevgiyi büyütme vaktidir. Gelin, bayramda evine gidemeyen öğrenci kalmasın!” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet 'İsrail' yanıtı İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet 'İsrail' yanıtı Kılıçdaroğlu: Zammı yapan sensin, buna ikiyüzlülük derler! İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Zammı yapan sensin, buna ikiyüzlülük derler!

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
CHP Cumhurbaşkanı demokrasi İsrail istanbul Kemal Kılıçdaroğlu Kudüs Laik öğrenci sosyal medya Türkiye zam