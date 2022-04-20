Kılıçdaroğlu’ndan bilet çağrısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları ve TÜLOV işbirliğiyle öğrencilerinin aileleri bayramda buluşmalarına destek olmak için hayata geçirilen, 'Askıda Genç Bilet' projesinin ilk bağışçısı olduğunu duyurdu. Kılıçdaroğlu, "Bayram kavuşmaktır, kucaklaşmaktır. Şimdi mesafeleri değil, sevgiyi büyütme vaktidir. Gelin, bayramda evine gidemeyen öğrenci kalmasın!" dedi.

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CHP Gençlik Kolları ve TÜLOV (Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı) işbirliği ile üniversite öğrencilerinin aileleri bayramda buluşmalarına destek olmak için ‘Askıda Genç Bilet’ projesi başlattı. Projeye katılmak isteyenler askidagencbilet.com adresine girerek bağışta bulunabilecek.

“GELİN, BAYRAMDA EVİNE GİDEMEYEN ÖĞRENCİ KALMASIN”

‘Askıda Genç Bilet’ projesinin ilk bağışçısı ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “Gençlik Kollarımızın başlattığı Askıda Otobüs Bileti dayanışmasının ilk bağışçısı olmaktan mutluluk duyuyorum. Bayram kavuşmaktır, kucaklaşmaktır. Şimdi mesafeleri değil, sevgiyi büyütme vaktidir. Gelin, bayramda evine gidemeyen öğrenci kalmasın!” ifadelerini kullandı.

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