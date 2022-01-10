Kılıçdaroğlu’ndan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Güce itaat eden değil, kalemini halkı için kullanan ve meslek onuruna yakışır bir şekilde daima gerçeklerin peşinde koşan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi heyetini de makamında ağırladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

“GÜCE İTAAT EDEN DEĞİL, KALEMİNİ HALK İÇİN KULLANAN…”

Sosyal medya mesajında Kılıçdaroğlu, “Güce itaat eden değil, kalemini halkı için kullanan ve meslek onuruna yakışır bir şekilde daima gerçeklerin peşinde koşan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

BASIN KONSEYİ HEYETİNİ AĞIRLADI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Pınar Türenç Başkanlığındaki Basın Konseyi heyetini CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan eşlik etti.

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