Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan ve Bahçeli’ye sert tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mülteciler konusunda geri adım atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Bunlar gibi rüzgara göre dönmeyeceğiz, bakanları gibi fotoromana dönüşmeyeceğiz. Irkçılık da yapmayacağız, bu necip millete o kara lekeyi sürmeyeceğiz. Ne içi boş ensarlık algıları, ne ucuz ırkçılık siyaseti. Allah bu milleti ikisinden de sakınsın, korusun. Göndereceğiz. Nokta" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında gerçekleştirdiği bir konuşmadan kesit paylaşarak mülteciler konusunda geri adım atan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi.

“BUNLAR GİBİ RÜZGARA GÖRE DÖNMEYECEĞİZ”

Daha önce mültecileri göndermeyeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın mültecileri gönderme konusunda yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştiren Kılıçdaroğlu, “Bunlar gibi rüzgara göre dönmeyeceğiz, bakanları gibi fotoromana dönüşmeyeceğiz. Irkçılık da yapmayacağız, bu necip millete o kara lekeyi sürmeyeceğiz. Ne içi boş ensarlık algıları, ne ucuz ırkçılık siyaseti. Allah bu milleti ikisinden de sakınsın, korusun. Göndereceğiz. Nokta” dedi.

“NASIL BİR OMURGA BU YA”

Kılıçdaroğlu, paylaştığı video kesitinde ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

* 15 Mart 2022. Diyor ki, ‘Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz’ diyor. Şimdi kalkmış anketleri gördü, tepkiyi gördü ‘Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz’ diyor. Nasıl bir omurga bu ya?

* 180 derece nasıl dönüyorsun? Böyle 180 derece çark edince küçük ortağı da 180 derece çark etti. O da açıklama yapmış. ‘İstikbalimizi düşünmek zorundayız’ Günaydın!, ‘Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır’ Sınır ne kadar? Süre ne kadar? ‘Bayramda ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların dönmesine gerek yoktur’

* Sayın Bahçeli bunların tamamı bayramda bayramlaşmaya gidecekler, daha sonra da gelecekler, bunları getirecek olanların adı da Süleyman Soylu. Senin desteklediğin kişidir. Bizim sınırlarımızı yol geçen hanına çeviren kişi de odur. O kişinin öyle mültecilerle bir ilgisi yok onun bütün vakti uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmek zaman bulamıyor adam, ne yapsın!

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