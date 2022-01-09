Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok, çekinme ara

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam katıldığı televizyon programında Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop yayına katılarak cevap haklarını kullanmışlardı. Kılıçdaroğlu, çağrıda bulunmasına rağmen yayına katılmayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a yeniden çağrıda bulunarak, "Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dün akşam Habertürk TV’deki Teke Tek programında Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB’ye yönelik başlatılan teftiş ile ilgili konuşurken Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun İBB’de genel sekreter yardımcısı iken “ihale yapmış gibi” iş yaptığı iddiasını gündeme getirmiş, Bakan Karaismailoğlu da, programın ilerleyen dakikalarında telefonla bağlanarak kendisine yönelik iddialara yanıt vermişti. TÜİK ve MEB’den randevu alamamasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop için de Saray’dan talimat aldığını söylemesi üzerine Şentop da yayına bağlanmış ve iddialara cevap vermişti.

Kılıçdaroğlu, yayın sırasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a da seslenmiş ve “Bu kadar konuştuk Saray’a çağrı yaptım. Niye bağlanmıyor?” diye sormuştu.

Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu Erdoğan’a yeniden çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Biliyorsunuz dün Teke Tek'teydim, arayan arayana… Aratanı da biliyoruz. Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara.”