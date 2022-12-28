Kılıçdaroğlu’ndan EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın EYT düzenlemesiyle ilgili detayları duyurmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da ilk açıklama geldi.

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Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT’de detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Beştepe’de yaptığı açıklamada yaş sınırı olmayacağını ve 2 milyon 250 bin kişinin emekli olabileceğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Erdoğan'ın EYT düzenlemesiyle ilgili detayları açıklamasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 18 Temmuz'daki ‘EYT… loading' yazılı paylaşımını alıntılayarak “Hayırlı uğurlu olsun” yorumunda bulundu.

CHP’DEN EYT PAYLAŞIMI

CHP’nin resmi Twitter hesabından da dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu. Kılıçdaroğlu’nun 18 Temmuz’daki paylaşımına yer verilen açıklamada, “Sayın Genel Başkanımızın mücadelesiyle bir sorun daha çözüldü. Emeklilerimizin ve tüm halkımızın sorunlarının kalıcı çözümüne ise çok az kaldı…” denildi.