İBB teftişine ‘kumpas’ diyen Kılıçdaroğlu, erken seçim için tarih verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB’ye yönelik başlatılan soruşturma hakkında, "Yapılan tamamen bir kumpas. İşin Türkçesi şu, İstanbul'u almamızı bir türlü hazmedemiyorlar. Yani İstanbul'un rantını nasıl oluyor da ben yemiyorum, yandaşlarım yemiyor da İstanbul'un rantını 16 milyona Ekrem İmamoğlu verir. Verir kardeşim Ekrem İmamoğlu İstanbul için çalışıyor" dedi. Kılıçdaroğlu, erken seçim için de tarih verdi.

Hakan KAYA

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Habertürk TV’de konuk olduğu Teke Tek programında Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının satır başlıkları şu şekilde:

İBB HAKKINDA BAŞLATILAN İNCELEME

*Bir suçlama yapıldı. Suçlamanın gerekçesi havada. Teröristleri alıyorlar istihdam ediyorlar falan. İyi de soruşturma açacaksanız iyi hal kağıdı verenlere yapacaksınız. Gidip savcılıktan iyi hal kağıdı getiriyorsa her hangi bir suçu yoksa ne yapacak?

*İBB’nin Milli İstihbarat Teşkilatı mı var? Yok böyle bir şey, Yapılan tamamen bir kumpas. İşin Türkçesi şu, İstanbul’u almamızı bir türlü hazmedemiyorlar. Yani İstanbul’un rantını nasıl oluyor da ben yemiyorum, yandaşlarım yemiyor da İstanbul’un rantını 16 milyona Ekrem İmamoğlu verir.

*Verir kardeşim Ekrem İmamoğlu İstanbul için çalışıyor. İBB soruşturma açtı, AKP dönemine ilişkin pek çok yolsuzluk dosyasını tespit etti. İçişleri Bakanlığı rapor düzenlenmesine izin vermedi. Yolsuzluk dosyalarını bize teslim edin dedi.

*Ne oldu bu yolsuzluk dosyaları? Üstü kapatıldı. Dosya onların elinde. Ne kadar yolsuzluk yaptıklarını biliyoruz. Rakamları da kamuoyuyla paylaştık. Ama önümüzde duvar var. ‘AK Parti’ye yolsuzluk yaptınız’ dediğimiz zaman vatandaş diyor ki zaten bunların görevi yolsuzluk yapmak.

*Onlar için yolsuzluk yapmayı olağan bir durum olarak görüyor. O nedenle yankılanma bizim beklediğimiz dozda değil.

“MANSUR BEY’E DE İFTİRA ATTILAR”

*Yerel seçim öncesi Mansur Bey’e de iftira attılar. Mansur Bey kazanırsa su paralarını teröristler toplayacaklarmış. Akla ziyan şeyler. Her türlü iftira rahatlıkla atılabiliyor. Ben eski denetim elemanıyım. Denetimden geliyorum.

*Denetimin bir ahlakı vardır. Belge olmadığı takdirde bir şey yapamazsınız. Soruşturursunuz yanlış bir şey var mı diye. Şimdi siz kişiyi gönderiyorsunuz, hangi amaçla gönderdiğini belirliyorsunuz ve diyorsunuz ki, ‘Mutlaka sonuç istiyorum senden. Buna ceza vereceksin’ Ben buna rağmen vicdanlı müfettişlere güveniyorum. Gidip bakacaklardır olaya bir şey olmadığını da göreceklerdir.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, erken seçimle ilgili de tarih vererek, “2022 Eylül ayında seçim bekliyorum. Ekonomiyi daha fazla götüremezler” dedi.