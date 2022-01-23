Kılıçdaroğlu’ndan KKTC’ye seçim mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu KKTC’de gerçekleşmekte olan seçimlerde yarışan tüm siyasi parti ve adaylara başarılar dileyerek, "Tüm baskı ve müdahalelere rağmen, Kıbrıs Türklerinin iradesinin Cumhuriyet Meclisi’ne yansıyacağına inanıyor; seçim heyecanı yaşayan KKTC halkına saygı ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde milletvekilliği erken genel seçimi için oy kullanma işlemi bugün başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da seçimlerle ilgili sosyal medya mesajı paylaşarak tüm adaylara başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “KKTC'de gerçekleşmekte olan seçimlerde, yarışan tüm siyasi parti ve adaylara başarılar diliyorum.

Tüm baskı ve müdahalelere rağmen, Kıbrıs Türklerinin iradesinin Cumhuriyet Meclisi'ne yansıyacağına inanıyor; seçim heyecanı yaşayan KKTC halkına saygı ve sevgilerimi iletiyorum.”