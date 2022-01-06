Kılıçdaroğlu’ndan mülakatta elenenlere başvuru çağrısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda KPSS’de yüksek puan alıp, sözlü mülakatta elenen gençleri hukuksal destek almaları için ‘torpileson.com’ isimli siteye üye olmaya çağırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından sözlü mülakat nedeniyle mağduriyet yaşayan gençler için paylaşımda bulundu.

HUKUKSAL DESTEK İÇİN ÇAĞRI

Kılıçdaroğlu, KPSS'de yüksek puan alıp, sözlü mülakatta elenen gençleri hukuksal destek almaları için ‘torpileson.com' isimli siteye üye olmaya çağırdı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bu torpil işinin peşini bırakmayacağımı söylemiştim. KPSS'de yüksek puan alıp, sözlüde elenen gençlerimizi, bizden hukuksal destek almak üzere, bu siteye başvurmaya davet ediyorum”

İlginizi Çekebilir CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Geçinemiyorsanız hesabını sorun

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: İstanbul'un 13 milyar liralık dosyası kayboldu