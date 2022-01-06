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Kılıçdaroğlu’ndan mülakatta elenenlere başvuru çağrısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda KPSS’de yüksek puan alıp, sözlü mülakatta elenen gençleri hukuksal destek almaları için ‘torpileson.com’ isimli siteye üye olmaya çağırdı.

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Kılıçdaroğlu’ndan mülakatta elenenlere başvuru çağrısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından sözlü mülakat nedeniyle mağduriyet yaşayan gençler için paylaşımda bulundu.

HUKUKSAL DESTEK İÇİN ÇAĞRI

Kılıçdaroğlu, KPSS'de yüksek puan alıp, sözlü mülakatta elenen gençleri hukuksal destek almaları için ‘torpileson.com' isimli siteye üye olmaya çağırdı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bu torpil işinin peşini bırakmayacağımı söylemiştim. KPSS'de yüksek puan alıp, sözlüde elenen gençlerimizi, bizden hukuksal destek almak üzere, bu siteye başvurmaya davet ediyorum”

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