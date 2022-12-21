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Kılıçdaroğlu’ndan şehit teğmenin ailesine ziyaret

Bir dizi program için Antalya'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz Mayıs ayında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler’in Antalya’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

İsmail AKIN
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Kılıçdaroğlu’ndan şehit teğmenin ailesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen mayıs ayında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Teğmen Abdulkadir Güler'in ailesini ziyaret etti.

Antalya'da, geçen mayıs ayında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Güler'in Antalya'da yaşayan ailesine başsağlığı dileğini iletti.

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