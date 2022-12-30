Kılıçdaroğlu’ndan taziye paylaşımı: Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemelidir
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Devlet, bu cinayeti tümüyle aydınlatmalıdır. Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemelidir" vurgusu yaptı.
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara’da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
“SOKAKLARI KARIŞTIRMAK İSTEYENLERİN OYUNLARINA DÜŞÜLMEMELİ”
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
* “Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum.
* Devlet, bu cinayeti tümüyle aydınlatmalıdır. Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemelidir.”