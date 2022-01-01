Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a zam tepkisi: İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik ve doğalgaza gelen zamlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza. İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın" dedi.

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2022 yılı zamlarla geldi. Elektrik ve doğalgazda fiyat artışları gerçekleşirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zamlara tepki gösterdi.

“SARAY'INDA SANA VE SENİN ÇÜRÜTTÜĞÜN KURUMLARA HUZUR OLMAYACAK”

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösterdiği paylaşımında şunları belirtti:

* Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete. Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza. İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın.

* Bu millete huzur olmadıkça, Saray'ında sana ve senin çürüttüğün kurumlara da huzur olmayacak. Bu da benim 2022 sözüm olsun!

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