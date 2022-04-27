Kılıçdaroğlu’nun eylemine Avrupa’dan destek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa Sosyalistler Partisi Başkanı Sergei Stanishev ve Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala ile telefonda görüştü. Her iki isim de Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıkladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturası ödeyemeyen ya da ödeme güçlüğü çeken vatandaşların durumuna dikkat çekmek ve onlara destek olmak amacıyla başlattığı eylemi nedeniyle kendisini arayan, Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Başkanı Sergei Stanishev ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ile telefonda görüştü.

KILIÇDAROĞLU’NUN ‘ELEKTRİK FATURASI’ EYLEMİNE DESTEK

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Stanishev ve Amor görüşmede yoksulların durumuna dikkat çekmek amacıyla başlatılan eylemi, takdirle takip ettiklerini ifade etti.

Ayrıca, Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mektubu gönderdi.

Mektubuna “Sosyalist Enternasyonal’e üye olan CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, bugün devleti kendi güçlerini ve çıkarlarını koruyarak zenginleşenlere karşı mağdur olanların yanında olduğu için tüm desteğimi göstermekten ve sesine bir ses olmaktan memnuniyet duyuyorum.” diyerek başlayan Luis Ayala, Adalet Yürüyüşü'ne de katıldığını hatırlattı.

“Türkiye’de ve dünyada, dürüstlüğü, ezilenlerin haklarına olan bağlılığı ve tutarlılığı mücadelesinde ona meşruiyet ve güç kazandırmıştır. Sosyalist Enternasyonal’de dünyanın farklı köşelerinden hepimizin savunduğu ortak idealler ve değerler için savaşmaya devam etmektedir.” ifadesini kullanan Luis Ayala mektubunu “Kılıçdaroğlu bizleri, Türkiye'deki ve dünyadaki halklarla birlikte, bugün evindeki yarı karanlıkta temsil etmeye devam ediyor.” satırları ile noktaladı.

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