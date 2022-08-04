Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşmek’ için ziyaret edeceği Encü ailesi bir şehit verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşmek için aynı aileden 28 kişinin hayatını kaybettiği Encü ailesini ziyaret edeceğini açıklamasından sonra Encü ailesinden bir şehit haberi geldi. Pençe Kaplan harekat bölgesinde dün meydana gelen patlamada güvenlik korucusu Kerem Encü şehit oldu.

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şırnak'ın Uludere ilçesi ile Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesi arasında kalan Ortasu köyünde 28 Aralık 2011 günü PKK'lı terörist sanılarak 28'i aynı aileden 34 kaçakçının savaş uçaklarının bombardımanı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu helalleşmek için Şırnak'a gitti.

Kılıçdaroğlu, aynı aileden 28 kişinin hayatını kaybettiği Encü ailesiyle helalleşmek için Şırnak havaalanına indikten sonra Uludere Ortasu'ya doğru hareket etti.

Öte yandan Encü ailesi gelen şehit haberiyle yıkıldı. Irak sınırının sıfır noktasındaki Gülyazı köyünden Pençe Kaplan harekâtının sürdürüldüğü ve 34 kaçakçının hayatını kaybettiği Haftanin bölgesine malzeme taşıyan bir araç teröristlerce önceden yola döşenen uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

KILIÇDAROĞLU TAZİYEYE KATILACAK

Hayatını kaybeden korucunun savaş uçaklarınca bombalanarak öldürülen 34 köylüden Encü ailesinin yakın akrabası olan Kerem Encü olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun şehit korucunun da ailesine ziyarette bulunarak taziyelerini ileteceği bildirildi. Türkiye Güvenlik Korucuları Birliği de yaptığı açıklamada, Kerem Encü'nün teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu Pençe Kaplan harekât bölgesinde şehit olduğunu duyurdu.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu 'helalleşmek' için Uludere'ye gidiyor