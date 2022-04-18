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Kılıçdaroğlu’nun iktidara yönelttiği dört soru CHP Genel Merkezi’ne asıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mülteci açıklamalarının ardından CHP Genel Merkezi'ne iktidara yönelik 4 sorudan oluşan pankart asıldı.

Yayınlanma: 11:33 - 18 Nisan 2022 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu’nun iktidara yönelttiği dört soru CHP Genel Merkezi’ne asıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mülteciler konusunda iktidara yönelttiği 4 sorudan oluşan pankart CHP Genel Merkezi'ne asıldı.

Sorular arasında mültecilere neden vatandaşlık dağıtıldığı ve güvenlik soruşturmasından geçip geçmedikleri yer aldı.

İşte Kılıçdaroğlu’nun “Ya cevap ver ya hesap ver” diyerek hükümete yönelttiği o 4 soru:

-Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?
-Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?
-Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?
-Sınırlarımızdan kaçak geçişleri bilerek neden izin veriyorsunuz?

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