Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesi CHP’nin afişleri toplatıldı, AKP’nin afişleri yerinde kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’da yapacağı grup toplantısı öncesinde AKP İl Başkanı tarafından billboardlara asılan ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alan afişler yerinde kalırken, CHP teşkilatının astığı 'hoş geldin' pankartları toplatıldı. Daha öncede MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu ve bazı CHP’li vekilleri hedef göstermişti.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısını yapmak ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentte yapacağı okulun temel atma törenine katılmak üzere bugün akşam saatlerinde Elazığ'a gidecek.

Kılıçdaroğlu'nun Elazığ ziyareti öncesinde gece yarısında kentin çeşitli yerlerindeki billboardları Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekilleri hedef gösteren afişler asıldı.

KILIÇDAROĞLU VE CHP'Lİ VEKİLLER HEDEF GÖSTERİLDİ

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım tarafından yapıldığı ileri sürülen ve kentin işlek alanlarında yer alan bilboardlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği öne sürülen “ Selahattin Demritaş göğsüne şeref madalyası takacağım”, CHP' İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, “2023 seçimlerini kazanırsak, HDP'ye bakanlık verilebilir” CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun “İktidara gelirsek İHA e SİHA üretimi duracak!” sözlerinin asıldığı görüldüğü.

AFİŞLER KALDIRILMADI

CHP'li yetkililerin billboardlara asılan afişlerin indirilmesi taleplerine rağmen afişler indirilmedi. AKP'li Elazığ Belediyesi'nin ise CHP Elazığ İl Başkanlığı tarafından Kılıçdaroğlu'nun şehre gelişine ilişkin asılan afişlerin indirildiği görüldü.

“PROVOKATİF EYLEMDE BULUNAN KİŞİ AKP İL BAŞKANI”

Kentte asılan afişlere ilişkin açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol şunları söyledi:

“Biz aday olduğunuz ilk günden bu yana Elazığ'da bir provokasyona neden olacak açıklama ve davranışlardan hep kaçındık. Eylemlerimizle, söylemlerimizle demokratik siyasetin gereğini yerine getiriyoruz.

Yalan ve iftira siyasetine asla prim vermedik. Her türlü farklılığı ve siyasi görüşü çoğulcu demokrasinin gereği olarak gördük. Milli Eğitim Bakanlığı tarihinin en büyük yatırımının yapılacağı okul temel atma töreni ve grup toplantımız öncesi gece karanlığında böyle provokatif bir eylemde bulunan kişi zavallı AKP İl Başkanı.

Bu şahıs şehirde gerginlik yaratmak için astığı afişlerin altına ismini yazacak cesarete bile sahip değil. Gidecekler, gidecekleri korkusu için de bu tip eylemlere giriyorlar. Aziz şehrimiz onların oyunlarına gelmeyecek, kirli oyunlarını mutlaka bozacaktır.”

MHP İL BAŞKANI DA HEDEF GÖSTERMİŞTİ

MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısını gerçekleştirmek üzere yapacağı Elazığ ziyaretini hedef almış ve Elazığ’a gidiş tarihini sosyal medya hesabında paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“‘Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş serbest kalsın istiyorsanız, Cumhuriyet Halk Partisine oy vereceksiniz..'

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı

Soru: Bu beyan CHP'yi bağlar mı bağlamaz mı?

‘Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağız..'

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı

Soru: Bu beyan CHP'yi bağlar mı bağlamaz mı?

‘YPG/PYD vatanları korumak üzere bir araya gelen insanlar topluluğudur.'

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