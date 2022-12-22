Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder İspanya’da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Atilla Önder, İspanya’da yakalandı. Önder’in adı, 2015 yılında yaşanan Vedat Şahin ve Ali Ekber Akgün cinayetlerinde gündeme gelmişti. Önder’in oğlu Barış Önder’in bu cinayetlere karıştığı iddia edilmişti. Barış Önder, aynı yıl Hollanda’da öldürülmüştü. İstanbul’a getirilecek olan Atilla Önder ise oğlunun üzerinde oyun oynandığını öne sürmüştü.

Habip ATAM

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Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, ünlü uyuşturucu baronu Atilla Önder'in İspanya'da gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, Türk polisinin Batı Avrupa'daki polis teşkilatlarıyla iletişime geçtiği ve Atilla Önder'in İspanya'da yakalatıldığı belirtildi. Interpol ve Europol aracılığıyla yapılan çalışmalarla gözaltına alınan Atilla Önder'in teslim alınması için Türkiye'den özel bir ekip İspanya'ya gitti. Önder'in, Madrid'de Interpol-Europol Daire Başkanlığı ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNUYOR

“Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma”, 6136 Saylı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet”, “Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El değiştirme”, “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından hakkında “Kırmızı Bülten” bulunan Atilla Önder'in uçağa bindirildiği belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

Atilla Önder'i İstanbul'a getiren uçağın iniş saatinin 20.30'da olduğu öğrenildi. Önder'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek cezaevine götürüleceği bilgisine ulaşıldı.

VEDAT ŞAHİN, ALİ EKBER AKGÜN CİNAYETLERİ…

Atilla Önder'in oğlu Barış Önder 2015'te Hollanda'da öldürmüştü. Barış Önder ismi ünlü suç örgütü lideri Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin'in Şişli'de öldürdüğü cinayetle, ayrıca İstinye'de lüks araçta Ali Ekber Akgün öldürüldüğü olayda geçmişti. Baba Atilla Önder ise oğluna oyun oynandığını iddia etmişti. İstanbul'daki cinayetlerle ilgili ifade vermişti.