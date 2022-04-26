Kızını işe alan birlik başkanından savunma: İşsizdi biz de işe aldık

Kızını başkanı olduğu Aydın Esnaf Odaları Birliği’nde işe alan Selahattin Çetindoğan, "İşsizdi, biz de memur olarak işe aldık" sözleriyle kendini savundu. Çetindoğan'ın kız kardeşinin de bir ay öncesine kadar başkanlığını yaptığı Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf ve Sanatkarları Odası'nda çalıştığı ortaya çıktı.

Latif SANSÜR

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Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahattin Çetindoğan'ın yoga eğitmeni kızı Gamze Çetindoğan'ı başkanı olduğu birliğe Arge Müdürü olarak aldığı ortaya çıktı.

Basın mensuplarına kızını işsiz olduğu için işe aldığını söyleyen Çetindoğan'ın, “İşsizdi, işi yoktu bizde memur olarak aldık. Kanunsuz bir şey yok, yasal çerçeveler içerisinde aldık. Bu normal bir şey. Her yerde var bir tek benim kurumum da değil ki” şeklinde ki savunması ise şaşırttı.

KIZ KARDEŞİ ODA'DA ÇALIŞIYOR

Çetindoğan'ın ayda 8 bin lira alan kızının yanı sıra, kız kardeşi Aysun Aydın'ı da geçtiğimiz ay yapılan Genel Kurul ile başkanlığını bıraktığı Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf ve Sanatkarları Odası’nda personel olarak işe aldığı belirlendi.

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