Kocaeli ve İstanbul’da vakıf taşınmazları kiraya verilecek

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü İstanbul ve Kocaeli illerinde bulunan 131 adet taşınmazı kiraya verecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İhale, 16 Mart 2022 tarihinde İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasındaki İhale Salonunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.

İhale sonucuna göre kiralar aylık peşin olarak ödenecek. Kira kontratı 31.12.2022 tarihine kadar yapılacak olup, ihalede oluşan rakamın üzerine 2023 dönemi aylık kira bedellerine TÜFE 12 aylık ortalamaları oranında kira artışı yapılacak ve teminat farkları tamamlanacaktır. Takip eden yıllar için kira süresi sonunda İdare tarafından tebliğ edilecek kira bedelinin kabul edilmesi halinde sözleşme aynı şartlarla devam edecektir.

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