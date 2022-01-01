Kocaeli’de polis telsizine müdahale edilerek FETÖ propagandası yapıldı

Kocaeli'de yeni yılın ilk dakikalarında polis telsizinden İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun mesajı yayınlandığı sırada, anons kesilerek FETÖ/PDY'nin propagandası yayınlandı. Emniyet, telsize müdahalede bulunanları yakalamak için çalışma başlattı.

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2022 yılının ilk dakikalarına girildiğinde Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun, emniyet teşkilatına yönelik tebrik mesajı polis telsizinden okunmaya başladı. Bu sırada anons kesilerek, kanaldan FETÖ/PDY’nin propagandası yayınlandı. Olayı fark eden polis haber merkezi, propagandayı engelleyerek kanalın kontrolünü devraldı.

“SİZİ BULDUĞUMUZDA NE YAPACAĞIMIZI BİLİYORSUNUZ”

Yaşanan olay sonrasında anonsa giren Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, “Merkez, bu şeref yoksunu, devlet düşmanı, hain şebekenin elemanına hitap ediyorum. Azıcık şeref, haysiyetiniz varsa Türk devletine, Türk milletine ihanet etmezsiniz. Sizi bulduğumuzda ne yapacağımızı biliyorsunuz. Ayrıca kimse de moralini bozmasın. En kısa sürede de bu namussuzu bulup, gereğini yapacağız” dedi.

Tipioğlu’nun talimatı sonrasında anons yapan haber merkezi, “Emirlerinizi takip ettim. Kanala müdahale eden şeref yoksunu, sesimizi duyuyorsa hakkında gerekli işlemin yapılacağını da bilsin. Teşkilat mensuplarımız da moralini, motivasyonunu bozmasın. Tüm istasyonlarımız bu şekilde takip etsin” ifadelerini kullandı. DHA