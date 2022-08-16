Kökü matkapla delinip kurutulmuştu, o ağaç yeniden yeşerdi

Mersin’de Adnan Menderes Bulvarı, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda bir süre önce kökünden matkapla delinerek zehirli madde sıkılıp kurumasına neden olunan kauçuk ağacı, yapılan bakımla yeniden hayat bulup yeşerdi. Ağacın önüne ise dört bir köşesini gören güvenlik kamerası yerleştirildi.

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Yıllar önce Mersin'in Tarsus ilçesinde vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın isminin verildiği meydanda yer alan kauçuk ağacının köküne enjekte edilen zehirli madde nedeniyle kurumasından sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bakıma alındı.

Günlerdir devam eden bakım sonunda sonuç verdi, ağacın üst dallarından itibaren yeşerdiği gözlemlendi.

DÖRT BİR KÖŞEYİ GÖREN KAMERA YERLEŞTİRİLDİ

Konserler başta olmak üzere birçok etkinliğin düzenlendiği meydanın ortasında yer alan kauçuk ağacının önüne Büyükşehir Belediyesi'nce güvenlik kamerası yerleştirildi. Yerleştirilen kamera ile ağacın daha iyi bir şekilde korumasının yapılacağı ifade edildi.

KÖKÜNE 3 DELİK AÇIP YABANCI MADDE SIKTILAR

Sosyal medyada büyük tepki çeken ve Türkiye gündemine oturan ağaç zehirlenmesi olayı, Adnan Menderes Bulvarı’nın sahil bandında ki Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda meydana gelmişti.

Ağacın kuruması üzerine Orman Bölge ve Çevre İl Müdürlüğü'nce yapılan tespitlerde söz konusu ağacın kökünden 3 delik açılarak yabancı bir madde sıkıldığı saptanmıştı. Yapılan incelemede ağacın köküne enjekte edilen yabancı madde sonucu tamamen kuruduğu ortaya çıkmıştı.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmada MOBESE görüntülerinin incelenmesi sonucu ağacın kurumasına neden olduğu saptanan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Serdar Gökçek, CHP Toroslar Gençlik Kolları Başkanı Oğuzan Çakır ile belediye çalışanı Yusuf Soyak yakalanarak gözaltına alınmışlardı. Mahkemeye çıkartılan zanlılar, adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmıştı.

MÜFETİŞ SORUŞTURMASIYLA AÇIĞA ALINDI

Öte yandan söz konusu kauçuk ağacının köküne zehirli madde enjekte etmesi emrini verdiği öne sürülen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Serdar Gökçek, Valilik emriyle açılan soruşturmada müfettiş kararıyla açığa alınmıştı.

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