Konya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP’li başkanlara randevu vermedi

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Konya'da bir araya geldi. Ancak Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Konya Valisi, CHP'li Başkanlara randevu vermedi. "Biz talep ettik, bize dönüş olmadı" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Belediye başkanının seyahati varmış diye bilgi verildi bize" ifadesini kullandı. Ziyarette ayrıca genç bir hukukçunun İmamoğlu’na “Bizi yalnız bırakmayın, gerçekten çok yorulduk. Bu ülkeden hiç umudum yok ama gitmek istemiyorum” sözleri dikkat çekti.

Müslüm EVCİ

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CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı bugün Konya'ya gitti. Bir dizi ziyaretlerde bulunacak olan başkanlar Konya'da toplantı yaptıktan sonra illerine geri dönecek.

Ziyaretleri sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklaması sonrası, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Konya Valisi’nin CHP’li Başkanlara randevu vermediği ortaya çıktı.

İmamoğlu, Belediye Başkanı’nın seyahati olduğu yönünde kendilerine bilgi verildiğini dile getirerek, “Biz talep ettik, bize dönüş olmadı. Yoksa gittiğimiz her şehirde arıyoruz. Dönüş olmadı. Belediye başkanının seyahati varmış diye bilgi verildi bize. Yoksa her gittiğim şehirde mutlaka belediye başkanına, valisine görüşmek istediğimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, bir gazetecinin, “Daha önceden kabul edilmiş miydi?” sorusuna, “Ne yazık ki olmadı. Sadece Gaziantep’te Fatma Şahin Başkan ile kahve içmiştim” yanıtını verdi.

“ÜLKEDEN HİÇ UMUDUM YOK AMA GİTMEK İSTEMİYORUM”

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı Konya'da bir araya geldi. Buluşma için İstanbul'dan Konya'ya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Ziyareti sırasında genç bir hukukçu ile İmamoğlu arasında dikkat çeken bir diyalog gerçekleşti.

Genç hukukçu İmamoğlu'na “Asla yılmayın, siz bizim umudumuzsunuz. Bizi yalnız bırakmayın, gerçekten çok yorulduk. Ben hukukçuyum ama gerçekten bu ülkeden hiç umudum yok ama gitmek istemiyorum” diye seslendi. İmamoğlu da “Şuraya bakar mısın pırıl pırıl insanlar. Beraber çok çözüm bulacağız” karşılığını verdi. Genç kadın da “Biz Atatürk gençleriyiz. Her zaman yayınınızdayız. Her şey çok güzel olacak” dedi.