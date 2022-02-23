Konyaaltı’nda işgal devam ediyor! Ne uyarı ne de yasa takıyorlar

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde işletmeler yetkililer tarafından yapılan uyarılara ve yasaya aldırış etmeden sahili işgal etmeye devam ediyor. İşletmeler yasak olmasına rağmen sahile demir platform döşeyerek kumun doğal yapısını bozuyor.

İsmail AKIN

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Bazı işletmeler ise sahilde derme çatma kurdukları ve naylonla kapattıkları bölümde hizmete devam ediyor. Sahilin yol kısmındaki işletmeler de alanını genişletme derdinde.

Antalya’da Alkoçlar grubunun işlettiği Konyaaltı Sahili’nde ne uyarı ne de yasayı takmıyor. Kıyı Kanunu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Konyaaltı Alan Yönetimi’nin aldığı kararlara rağmen işletmeler bildiğini okuyor. Kış sezonu ile birlikte plajlardaki loca, saksı ve benzeri platformlar söküldü. Fakat çok sayıda işletme şimdiden sahile demir platform döşemeye başladı.

KURAL TANIMIYORLAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tüm uyarılarına rağmen işletmeler sahile yönetmeliklere aykırı bir şekilde demir platform yerleştirdi. Bazı işletmeler ise yasak olmasına rağmen sahile naylonla kaplı derme çatma platform kurarak hizmet vermeye devam ediyor. Bu işletmeler gelen uyarıları ise kulak ardı ediyor.

ÇİMLERİ SÖKÜP PLATFORM DÖŞEDİLER

Sahilde durum böyleyken plajın yol kısmında da başka bir işgal yaşanıyor. Sahilin yaya bandı kısmındaki bazı işletmelerin çimleri sökerek demir platform döşediği görüldü. Yaklaşık 2 haftadır bu şekilde duran platformların üzerine işletmeler tarafından masa sandalye ve devasa şemsiye yerleştirileceği tahmin ediliyor. İşletmeler bu yolla ruhsattaki alandan kat be kat fazlasını kullanmayı hedefliyor.