Konya’da 4.2 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olarak açıklanırken, AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin derinliği 6.99 km olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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AFAD verilerine göre saat 12:30'da Konya'nın Meram ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlara kısa süreli panik ve korku yaşatan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER