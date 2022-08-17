Konya’da bir tepki de AKP’li Usta’ya: Sizden kimse memnun değil

AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta’nın Konya’da AKP’li Karatay Belediyesi’nin pazar yeri açılışında yaptığı konuşma sırasında pazarcı bir kadın tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AKP'li Karatay Belediyesi tarafından yapımları tamamlanan Kafe Karatay ile Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi'nin resmi açılışları programında açıklamalarda bulundu.

ALTILI MASAYI HEDEF ALDI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu hedef alan Usta, “Maalesef 6'lı masa diye bir masa icat ettiler. ‘Toroslar'ın evladıyım' diye çıkan ama Toroslar'ın evladı olduğunu unutup oturduğu masada kimlerden emir aldığını açıklamayacak durumda, zorda kalan, yeri geldiğinde ‘Konya'nın evladıyım' diye buraya gelmeye çalışan, kendini siyasetçi olarak pazarlamaya çalışan, bu ülkeye hizmet etmek değil birilerinin talimatlarıyla hizmet etmeye çalışan kişileri görüyoruz. Üzülüyoruz tabii ki, bu noktaya gelmemeliydiler” ifadelerini kullandı.

“BU MASADAN ANCAK KAOS ÇIKAR”

6'lı masayı cumhurbaşkanı adayını belirmemesi üzerinden de eleştiren Usta, masayı oluşturan tarafların masada yer aldıklarına pişman olduklarını ileri sürdü. Usta, “Şimdi ‘bu masada oturduk da nasıl kalkacağız' diye ciddi bir hesaplaşmanın içindeler. 6'lı masanın adayının kim olduğunu belirleyecek bir kapasiteye sahip değiller. Çünkü birlik ve beraberlik yok. Biri arkasına HDP'yi gizler, birisi arkasına dış güçleri gizler. Bu masadan ancak kaos çıkar, kavga çıkar. Bunların dağılışlarını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“SİZDEN KİMSE MEMNUN DEĞİL”

Bu sırada korumaların engel olduğu pazarcı bir kadın, “Sizden pazarcı memnun değil, kimse memnun değil. Ben halkım beni duysun” serzenişinde bulundu. Bunun üzerine AKP'li Usta ise, “Bizden pazarcımız da memnun, halkımız da. Sen geç aşağıda konuşalım. Hepinizin nice emek vererek yetiştirdiğiniz evlatlarımızın bu vatan bu toprak şehitler ile elde edildi. Dün yine bir şehidimizi cenneti âlâ ya uğurladık. İnşallah mekânını Allah'ım cennet eylesin. Bu vatanı bu toprakları şehitlerimizin kanı ile aldıysak eğer bu vatanı bu toprağı öyle kolay kolay kimseye teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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