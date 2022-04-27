Konya’da trafikte maganda dehşeti

Konya’da Yeni İstanbul Caddesi üzerinde makas atma yüzünden tartışma çıktı. 3 lüks araçtan inen 4 kişi içerisinde sürücüsünün bulunduğu başka araca yumruk ve tekmelerle saldırdı. Araç sürücüsüne tehdit ve hakaretler de savuran 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müslüm EVCİ

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Olay dün saat 17:15 sıralarında Konya'nın Selçuk ilçesinde Yeni İstanbul Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 4 araç sürücüsü trafikte makas atma yüzünden tartıştı.

Kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Y'nin idaresindeki aracın durmasını fırsat bilen diğer 3 lüks aracın sürücüleri araçlarından inerek, Ahmet Y'nin aracına tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

Saldırının ardından 3 araç sürücüsü ve beraberindeki bir kişi araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşırken Ahmet Y'nin aracında maddi hasar meydana geldi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Ahmet Y'ye tehdit ve hakaretler de savuran 4 magandanın saldırısı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüleri birçok vatandaşın sosyal medya hesaplarından paylaşarak duruma tepki göstermesi üzerine Konya Emniyeti harekete geçti.

4 MAGANDA GÖZALTINA ALINDI

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerini izleyerek Erdem P., Ersin P., Ahmet K. Ve Muhammet Ali O.yu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Mağdur Ahmet Y ‘nin şikâyeti üzerine tehdit ve mala zarar vermeden haklarında işlem başlatılan 4 şahıs, olaydan dolayı pişman olduklarını maddi ve manevi tüm zararı karşılamaya hazır olduklarını dile getirdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Ayrıca şahıslara ait üç araca trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan ayrı ayrı cezai işlem yapılırken adliyeye sevk edilen 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.