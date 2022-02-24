Konya’daki Ukraynalılar’dan savaşa tepki

Konya’da yaşayan Ukraynalılar, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı saldırılara tepki gösterdi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından Konya Ukraynalılar Derneği üyeleri açıklama yaptı. Basın toplantısı Ukrayna milli marşının okunmasıyla başlarken, dernek üyeleri gözyaşlarını tutamadı.

Dernek Başkanı Alina Göçer yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Biz Konya'da yaşayan Ukraynalılarız. Bugün kendi ülkemize destek olmak için toplandık. Ellerimizde Ukrayna bayrağını tutuyoruz.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya karşı yeni bir saldırganlık dalgasının başladığını duyurdu. Rus saldırgan askeri operasyonunun amacı, Ukrayna devletini yok etmek, Ukrayna topraklarının gücünü ele geçirmek ve işgal kontrolünü kurmaktır.

Rus birlikleri, önceden işgal edilen ve hala işgal altında olan Donbass ve Kırım’ın yanı sıra kuzeydoğu bölgesi de dahil olmak üzere çeşitli yönlerden barışçıl Ukrayna şehirlerine saldırmaktadır.

Bu bir savaş eylemidir, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine bir saldırıdır. Bu korkunç saldırıya karşı Ukrayna, uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma hakkını kullanmıştır. Ukrayna, uluslararası toplumu derhal harekete geçmeye çağırıyor.

Sadece birleşik ve kararlı adımlar Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik saldırganlığını durdurabilir. Bundan sonra vereceğimiz tepkiler ve kararlar sadece Ukrayna vatandaşlarının güvenliğini değil, aynı zamanda Avrupa vatandaşlarının güvenliğini ve dünya düzeninin geleceğini de belirleyecektir.”

“UKRAYNA YAŞAMAK İSTİYOR”

Türkiye'ye teşekkür ettiklerini belirten Alina Göçer şöyle devam etti:

“Türkiye bizim hep yanımızda. Biz Türkiye'de yaşıyoruz ama annemiz, babamız, çocuklarımız, yeğenimiz, dedemiz, anneannemiz, babaannemiz hepsi Ukrayna'da. Durum kötü, o yüzden biz provokasyon olmasın diye çok rica ediyoruz. Tüm dünya görsün, Ukrayna yaşamak istiyor. Ukrayna kendi topraklarında yaşamak istiyor” ifadelerini kullandı.

Göçer, Ukrayna'da yaşayan ailelerinden aldıkları bilgileri aktararak, “Herkes susuz, elektriksiz kalmış. İletişim zor kuruluyormuş. Herkes evlerinin bodrum katına girmiş. Okullar tatil edilmiş. Sürekli siren sesleri geliyormuş. Tank ve savaş uçakları görülüyormuş. Havalimanı ve askeri cephanelikleri bombalıyorlarmış.”

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