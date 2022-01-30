Koray Aydın: Rezalette son perde

Trabzon'da çocuğun siyasete alet edildiği gündeme oturan görüntülere tepki gösteren İYİ Parti Teşkilat Başkanı "20 yıldır Trabzon'a söz verdikleri demiryolunu, lojistik merkezi, yatırım adasını, 2. pisti ve bakan olarak projesini hazırlattığım güney çevre yolunu yapıp açamayanlar, masum bir çocuğu siyasetlerine alet edip; rezaletin son perdesini açtılar" dedi.

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İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da Trabzon'da gündeme oturan ve siyaset tarihine geçen görüntülerle ilgili açıklamada bulundu.

Küçük çocuğun siyasete alet edildiği görüntülere tepki gösteren Aydın, “Rezalette son perde” dedi.

Trabzon'da bir türlü gerçekleşmeyen projelere de dikkat çeken Aydın, “20 yıldır Trabzon’a söz verdikleri demiryolunu, lojistik merkezi, yatırım adasını, 2. pisti ve bakan olarak projesini hazırlattığım güney çevre yolunu yapıp açamayanlar, masum bir çocuğu siyasetlerine alet edip; rezaletin son perdesini açtılar. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

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