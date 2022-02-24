KORKUSUZ yazarı Bayraktaroğlu’nun evine baskın

KORKUSUZ yazarı Memduh Bayraktaroğlu, dün gece 23.01 sıralarında Muğla'nın Ula ilçesindeki evinin kapısının 5-6 kişilik bir grup tarafından tekmelenerek içeri girilmek istendiğini duyurdu. Bayraktaroğlu, jandarma karakolundan yardım isterken saldırganlar olay yerinden kaçtı.

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Muğla’nın Ula ilçesinde yaşayan KORKUSUZ Gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, dün gece 23.01 sıralarında yüzleri kapalı 5-6 kişilik bir grubun zorla evine girmeye çalıştığını duyurdu.

Jandarmadan yardım isteyen Bayraktaroğlu yaşadıklarını Twitter’dan şu paylaşımlarla duyurdu:

”Değerli arkadaşlarım. Bu gece saat 23.01'de bir grup eli sopalı yüzleri beyaz bezle örtülü evimin kapısına gelip çiçek sepetinden çiçek getirdiklerini söylediler.

Çiçekçinin telefonunu istedim, telefon numarası veremeyince şüphelendim ve bendeki telefon numarasından jandarma karakol komutanını aradım. Hemen Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’nı aradım ve evime 5-6 kişilik bir grubun baskın yaptığını, kapımı tekmeleyerek zorla evime girmek istediklerini söyledim.

Jandarma Komutanıyla yüksek sesle konuşunca yardım çağırdığımı anladılar ve hep birlikte bahçemizi koşarak terk ettiler, kısa bir süre sonra da jandarma ekibi geldi.

Öncelikle Ülkü Ocakları Genel Başkanına bana operasyon düzenlenmesi emrini veren MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli’den şikayetçiyim. Kanıtım Ülkü Ocakları Genel Başkanı’nın tarafıma gönderdiği tehdit mesajıdır”

VİDEO GÖRÜNTÜLÜ AÇIKLAMA YAPTI: BEN KİMSEDEN KORKMAM

Memduh Bayraktaroğlu sosyal medya hesabı paylaşımından ayrı olarak bir de görüntülü açıklama yayınladı. O açıklaması da şöyle:

“Sabahları yayınlanan videom için çalışırken kapının zili çaldı. Site içinde oturuyorum. Bu saatte kim çalar kapıyı dedim. Komşu ya da dostlarımdan biri olabilir diye düşündüm. Kapıya gittim ama deneyimliyim.

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından bana bir şey gönderilmiş. Attığı tvitte de o kadar pervasız ki ‘Genel başkanımız öl derse ölürüz' ve buna benzer bazı şeyler. Sosyal medya hesabımdan da yayınladım zaten.

Bir sürü hakaretler. Tasma takıp beni sokaklarda gezdirecekleri filan. Yahu Memduh Bayraktaroğlu'yum ben yahu. Beni tanıyanlar bilirler. Ben bunlardan korkacak olsam bu yayınları yapmam. Defom olsa 4 yıldır bu yayınları yapmam.

Benim ne Bahçeli ne de Erdoğan'dan, ne Kılıçdaroğlu, ne Akşener'den, ne HDP eşgenel başkanlarından ne de diğerlerinden, hiç birisinden korkum ve çekincem yok.

Hiç birisine düşman da değilim ama hiç birisinin dostu da değilim. Meral Akşener hariç. Meral'i eleştiririm o ayrı. Ben çocuklarımı da, sevgilimi de, kızımı da eleştiriyorum. Kardeşlerimi de”