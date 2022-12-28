Koskoca ilçeye yer buldular Atatürk’e yer bulamadılar!

Yusufeli Barajı nedeniyle eski ilçe merkezinde yıkımlar başladı. Atatürk büstü hurdacılara bırakıldı. İlçede esnaf ve vatandaş duruma isyan etti.

Elif ÇAVUŞ

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Artvin'in Yusufeli İilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilip, su tutan Yusufeli Barajı nedeniyle göçün sürdüğü ilçede, kamu binalarının da yıkımı başladı. İlçede 72 yıllık hükümet konağı da yıkıldı, ancak konağın önündeki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Kazım Karabekir ve Halit Karsıalan'ın büstleri ortada bırakıldı. Yeni yerleşim yerine taşınan kamu binalarında hurda alımı için görevlendirilen işçiler, tek tek yıkılan yapılardan demir toplamaya başlarken, CHP Yusufeli İlçe Başkanı Barış Demirci ve vatandaşlar, büstlerin hurdaya bırakıldığı endişesiyle tepki gösterdiler.

ATA'NIN BÜSTÜ ZARAR GÖRDÜ

Tepkilerin ardından belediye işçilerinin büstleri kaldırarak koruma altına aldığı belirtilirken CHP Yusufeli İlçe Başkanı Barış Demirci, “Bir ilçenin yeniden var edilmesi zor bir şeydir anlıyoruz ama Atatürk ve silah arkadaşlarının büstlerinin enkazların arasında bırakılması düşüncesi kesinlikle kabul edilemez. Büstleri kaldırdılar ancak alt kısmını bıraktılar, büstler zarar görmüş durumda, Atatürk'ün eli yok. Ne kadar özensiz olduklarının göstergesidir. Bu durumu şiddetle kınıyoruz. Halen daha yine bildiklerini okuyorlar. Bu büstleri koruma altına alınmasını temenni ediyoruz. İnsanlar tepki gösterdiler, bizim de açıklamalarımızdan sonra rahatsız olmuş olacaklar ki büstleri kaldırdılar. Çok üzücü bir durum. Yıkımlar başlamadan önce ilk olarak büstlerin koruma altına alınması gerekirdi” dedi.

BÜSTE YER YOK

CHP'li Demirci, “Yeni yerleşim yerinde halen daha Atatürk büstü bulunan resmi tören alanımız yok. Koskoca bir şehir yapan AKP iktidarı Atatürk büstünü koymayı unuttu” ifadelerine yer verdi.