Köylülerden yağmur altında eylem

Muğla’nın Milas ilçesinde yaklaşık 231 gündür termik santral madenine karşı orman ve zeytinlikleri koruyan İkizköy’deki Akbelen'de bugün zeytin yönetmeliğine karşı “Zeytin İçin Adalet” eylem ve basın açıklaması düzenlendi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 231 gündür termik santral madenine karşı orman ve zeytinlikleri koruyan İkizköy'deki Akbelen’de bugün zeytin yönetmeliğine karşı eylem ve basın açıklaması düzenlendi.

Eylem ve etkinliğe Milas, Bodrum, Yatağan ve Muğla'da bulunan çevreciler ile, Milas Kent Konseyi, Bodrum Kent Konseyi, Güllük Çevre Platformu, Bodrum Yurttaş İnsiyatifi üyeleri İkizköy'de yaşayan köylüler, İkizköy Çevre ve Koruma Derneği Başkanı Necla Işık, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Suat Özcan, Burak Akbay, Aydın milletvekili Süleyman Bülbül katıldı.

“ÇIKAN YÖNETMELİK ZEYTİN AĞAÇLARINI KATLETME YÖNETMELİĞİDİR”

Yağmur altında Akbelen ormanları önünde düzenlenen eylemde konuşan Ali Öztunç birkaç gün önce Enerji Bakanlığı'nın zeytini katleden bir yönetmelik yayınladığını belirterek şunları söyledi;

*Yayınlanan yönetmelik Anadolu'daki zeytin ağaçlarımızı katletme yönetmeliğidir. Talan yönetmeliğidir, zeytini talan yönetmeliğidir. Biz bu yönetmeliğe karşı çıkıyoruz ve kesinlikle kabul etmiyoruz.

*1930'lu yıllarda yayınlanan Zeytin Yasası'na rağmen defalarca deneyip kanunla yapamadıklarını bu kez yönetmelikle yapmak istiyorlar, zeytin alanlarını talan etmek istiyorlar. Bu kanun ve yasalara aykırıdır.

*Yıllarca Anadolu'nun zeytinlikleri bu yasa ile korundu. AKP hükümeti şimdi para kalmayınca her şeyi yiyip bitirince gözünü zeytinliklere dikti. Sanıyorlar ki bu millet zeytin ağaçlarının ve zeytinliklerinin kesilmesine izin verecek. Asla buna izin vermeyeceğiz. Allahın insanoğluna verdiği ilk nimetlerden biridir.

*Nasıl Müslümansınız ki zeytin ağaçlarını kesmek zeytine kıymak için nasıl bir vicdanla yönetmelik çıkarıyorsunuz. Zeytin ağacını kesmek zeytinlikleri kesmek toprağa ve insanlığa Anadolu'ya vatana ihanettir. Bu yönetmeliği çıkaranlar duysunlar vatana ihanet ediyorsunuz. Burada toprağa ağacına sahip çıkan Akbelenlilerin yanında olacağız.

*Bu zeytin yönetmeliği çekenlere, ormanlardan vazgeçilene kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. İvedilikle bu yönetmeliği geri çekin. Yarın Manisa'da Balıkesir'de her yerde çıkacak. TBMM'de ve yargıda mücadele edeceğiz. Bu toprakları kolay edinmedik, buralarda 500 yıllık zeytinler kolay yetişmedi.

*Bugüne kadar kimsenin aklına bu zeytinleri kesmek aklına gelmedi, AK Parti'nin aklına geldi. Akbelen'de kıvılcımı ateşliyoruz. Eğer yönetmelikte geri atılmazsa zeytinin olduğu her yerde milyonlarla miting yapıp izin vermeyeceğiz. Ey Ak Parti bak vatandaş köylüler kendileri için değil, zeytin için adalet diyorlar.

*Son sözümüz bundan sonra direniş her yerde olacak. TBMM'de Anadolu'da zeytinlikte ormanda her yerde direniş olacak. Bu zeytin yönetmenliğinden hemen vaz geçin aklınızı başınıza toplayın.

“KÖMÜRÜN KARASINI DEĞİL ZEYTİNİN YEŞİLİNİ SEVİYORUZ”

İkizköy Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Necla Işık 2017 yılında termik santrale kömür sağlayan maden şirketinin 20 bin adet zeytin ağacını kestiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

*Bu şirket yine durmadı 2019 ise Akbelen ormanlarımıza ve köyümüzün zeytinliğine gözlerini diktiler. Tam üç yıldır mücadele veriyoruz, ne zeytinimizden, ne ormanımızdan ne toprağımızdan vazgeçiyoruz.

*Tam 231 gündür burada nöbetteyiz. Gerekirse zeytin ağaçlarına teker teker kendimizi zincirleriz bir ağacımızı kurban ettirmeyiz. Çiftçi kan ağlıyor, üreteci kan ağlıyor, bizi yerimizden yurdumuzdan etmek istiyorlar.

*Bizim mis gibi altın değerinde zeytinimiz var. Zeytinimiz yağımız bizim ilacımızdır, berekettir, evlattır. Ata mirası zeytinimizi katlettirmeyiz asla vaz geçmiyoruz. Zeytinlerimize göz diktiler, kömür mü yiyeceğiz aşmı yiyeceğiz.

*Topraklarımızı zeytinimizi vermiyoruz. Kömür yemek isteyenler kömür yesinler. Bizler üç öğünde zeytin zeytinyağı yiyenleriz. Ata mirasımızı koruyacağız zeytinimizi bırakmayacağız. Yeter artık, zeytin için adalet ormanlarımız için adalet istiyoruz. Kömürün karasını değil zeytinin yeşilini seviyoruz.

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