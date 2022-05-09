Köylülerin okul isyanı: 300 öğrenci günde 4 saatini yollarda geçiriyor

Uşak’ta depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle eğitime ara veren Bozkuş Köyü Ortaokulu'nun 300 öğrencisi bir yıldır okula gidebilmek için günde 4 saatini yollarda geçiriyor. Çocuklarını kent merkezindeki okullara gönderen köylüler isyan etti.

Selami AYDIN

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Uşak'ta merkeze bağlı Bozkuş Köyü Ortaokulunda çevredeki 12 köyden gelen 300 öğrenci eğitim ve öğrenim görüyordu. Okul binasının depremsellik incelemesi yapının depreme dayanıklı olmadığını ortaya çıkardı.

Bu nedenle güçlendirme yapılacağı açıklanarak öğrenciler geçici süreyle kent merkezindeki okullara kaydedildi. Fakat aradan geçen bir yılda okula tek bir çivi bile çakılmayınca veliler isyan etti.

ÖĞRENCİLERİN 4 SAATİ YOLLARDA GEÇİYOR

Veliler çocukların okula gidip gelebilmek için 4 saatini yollarda geçirdiğini söyledi. Sabah çok erken saatte kalkmak zorunda kalan öğrencilerin servislerle kent merkezindeki okullara taşındığı öğrenildi.

Veliler çocuklarının yollarda perişan olduğundan yakındı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş köylülere eylemlerinde destek verdi.

‘SURİYELİLERE VE YAPACAĞINA UŞAK'A OKUL YAP'

Uşak'ta eğitim sisteminin işlevini yitirdiğini ve çürüdüğünü belirten Savaş,

“Bozkuş, Ortaköy, Karlık, Çarıkköy, Altıntaş, Mesudiye, Kılcan, Bozköy, Göğem ve Gücer köylerinin çocukları bu okula eğitim almaya geliyorlardı. Depreme dayanıklı olmadığı için güçlendirme yapılmasına karar verildi. Bu yıl ikinci döneme yetişeceği açıklandı ama tadilat başlamadı. Bu sürede çocuklarımız taşımalı sistemle kent merkezine taşınıyor.

Araçlar, çocukları köy köy saatlerce topluyor. Sonra kent merkezine götürüyor. Değişik mahallelerde bulunan çeşitli okullara bırakıyor. Sabah yaşanan olaylara akşam okul çıkışında tersinden tekrar yaşanıyor. Suriyelilere binlerce ücretsiz konut yapmakla öğünen iktidarın, Uşak'ın Bozkuş köyünde bulunan okulun tamiratı için para yok demesini kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘YILMAZ: PLANSIZLIK VE BECEREKSİZLİK'

Yılmaz ise; “Özellikle soğuk kış sabahlarında çocuklarımız alacakaranlıkta kalkıp 2 saatlerini yolda geçiriyor. Yine dönüşte 2 saat yolculuk yapıyor. Günde 4 saatleri ayakta geçiyor. Çocukların bu fiziki yapısı bunu kaldırmaz.

Ortada halledilemeyecek bir sorun yok. Bu mağduriyeti giderebilmek için ciddi bir maddi kaynağa ihtiyaç yok. Bu mağduriyeti giderebilmek için biraz hoşgörü, biraz empati ve biraz planlama ve programlama ile kolayca çözülebilir.

Sorun, öngörüsüzlük, plansızlık ve beceriksizliktir. Bu ülkede kaynak israfından başka bir şey yok. Yaz döneminde çalışma yapılarak mağduriyet giderilmelidir” diye konuştu.

‘SOSYAL MEDYADA ÇİRKİN PAYLAŞIM'

Diğer yandan köylülerin isyanının ardından sosyal medyada bir kullanıcı “Bozkuşların boz boz oturup kendi okullarına tadilat yaptırmamalarını, pavyonlarda bas bas paraları leylaya yapmalarını da kabul etmiyoruz” paylaşımı yaptı.

Uşak'ın AKP'li belediye başkanı Mehmet Çakın bu paylaşıma ‘Yaklaşımınız doğru' yorumu yaptı, devletin okulların tamiratını yapacak imkanı olduğunu söyledi. AKP Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul da aynı paylaşıma “Devletimizde para olmadığı için değil ihaleyi alan firmadan kaynaklanan sorunlardan dolayı tadilat gecikti” yorumunda bulundu.

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