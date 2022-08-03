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KPSS sonrası serinlemek için denize giren genç öldü

Samsun'da KPSS sınavı sonrası serinlemek için girdiği denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 35 yaşındaki Dursun Kise tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

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KPSS sonrası serinlemek için denize giren genç öldü

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahili Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi önünde 3 gün önce meydana geldi.

2 arkadaşı ile birlikte önce KPSS sınavına girip daha sonra da birlikte serinlemek için Karadeniz’e giren Dursun Kise (35) denizde kayboldu. Vatandaşlar tarafından baygın halde sudan çıkartılan Kise, ilk müdahalesi sahilde yapıldıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Dursun Kise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

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