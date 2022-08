Kredi kartı kullanımı arttı: Vatandaş borç batağına saplandı

Bir araştırmaya göre aylık harcamasının yüzde 50’sinden fazlasını kredi kartı ile yapanların oranı yüzde 70’lere çıktı... Millet borç batağında. Vatandaşın yüzde 33’ü ise kart borcunu geciktiriyor. Eskiden lüks ihtiyaçları için kredi kartına başvuran yurttaşlar, şimdi en küçük temel gıda ihtiyacı için kart kullanmak zorunda kalıyor.

Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Kredi kartlarına yüklenerek ay sonuna ulaşabilen vatandaşlar, semt pazarlarında dahi borçlanarak harcama yapar hale geldi.

Araştırmalara göre her 100 kişiden 41’i aylık harcamalarının yüzde 75’inden fazlasını kredi kartı ile yaptıklarını söylüyor.

Aylık harcamaların yüzde 50’sinden fazlasını kredi kartı ile yapanlar ile bu oran yüzde 70’lere varıyor.

Tüketici Birliği Federasyonu’nun gerçekleştirdiği ‘Temmuz 2022 Cüzdanımızda Ne Var’ araştırmasının sonuçları vatandaşın alarm veren kredi kartı harcamalarını gözler önüne serdi.

23-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında 439 kişi katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre vatandaşların yüzde 33’ü kredi kartı borcunu zamanında ödeyemiyor.

Biz de İstanbul Bakırköy Meydanı’nda vatandaşa mikrofon uzattık, “Kredi kartına fazla yüklendiğiniz, kart borcunu ödemekte zorlandığınız oluyor mu?” diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“MİLLETE YAPACAK HİÇBİR ŞEY BIRAKMADILAR”

Sevim Hanım: “Şu an battım desem yeridir. 90 bin lirayı geçik borcum var. Kızım hasta olduğu için çalışamıyorum. Onun şapkasını ona, onun şapkasını ona takıp öyle gidiyoruz. Bir de şimdi ev kirası da artacak… Tek söyleyeceğim şey Allah sonumuzu hayır etsin, bu millete akıl fikir versin. (Borcunuzun asgari tutarını mı ödeyebiliyorsunuz?) Bu ay ödeyemedim… Bir dahaki ay bakalım… Ona da Allah kerim… (Ne yapacaksınız ödeyemezseniz?) Valla bilmiyoruz. Ya eşimi alıp götürecekler… Yapacak başka bir şey yok. Millete başka hiçbir yol bırakmadılar. Ne söylesek, ne desek hepsi yalan. Bu millet ne yapsın? Yeri geliyor çocuğunun gönlünü yapamayan insanlar var.

“ÇOCUĞUMUZUN DA GÖNLÜNÜ YAPAMIYORSAK HİÇ YAŞAMAYALIM”

Başımızdaki insanlar bir yol tutturmuş gidiyor, ama nereye gittiğimiz belli değil. Allah sonumuzu hayır etsin. (Genelde ne tür ihtiyaçlar için kullanıyorsunuz kartınızı?) En çok çocuğun ilaç ihtiyaçları için. Eczaneye de bir sürü borcum oldu… Eşim 5 bin lira aylıkla çalışıyor. Evin kirası zaten 1900 lira. Çocuğum bizim gibi yokluk çekmesin diye kendime hiçbir şey aldığım yok… Bugün ilk defa çocuğumu oyun parkına götürdüm, 50 lira verdim, ‘anne şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum’… Yok, nasıl yapayım? Ben çocuğumun gönlünü yapamadığımda kendi kendimi yiyorum. Bu millet ne yapsın? Bir çocuğun da gönlünü yapamazsak hiç yaşamayalım.

“MAAŞI ELİNDE GÖRÜYORSUN, CEBİNDE GÖREMİYORSUN”

Aylığı aldığın zaman elinde görüyorsun, cebinde göremiyorsun. Kira ver, onu ver, bunu ver; daha bir sürü eksik var, para bitmiş… Bir de bekle ay sonu gelsin. Ay sonu geliyor da ne oluyor?”

“NEBATİ SAĞ OLSUN O KADAR GÜZEL ŞEYLER SÖYLÜYOR Kİ!”

Adnan Bey: “Oluyor tabii olmaz olur mu… 2000-2500 lira. (Zorluyor mu bu sizin bütçenizi?) Zorlar tabii emekli insanız. (Ne kadar maaş alıyorsunuz?) 4 bin lira. (2 bin lirası sadece kredi kartı borcuna mı gidiyor?) Evet. (Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?) Çok iyi şeyler düşünüyoruz! Bakanlar çok güzel şeyler söylüyor! Bakan Nebati sağ olsun o kadar güzel şeyler söylüyor ki… (Karşılığı var mı o sözlerin?) Ne karşılığı olacak… Hasbelkader bakan olmuş, hani diyorlar ya bazen ‘2 koyun versen güdemezsin’, ben de ona söyleyeceğim şimdi ‘2 koyun versen güdemezsin’ diye. O kadar saçma sapan konuşuyorlar ki bakanlar bu kadar olur.

“KENDİLERİNE BOL MAAŞ, EMEKLİYE GELİNCE ‘AMAN'”

Bu kadar senedir ben böyle bir Türkiye görmedim. Bir de toz pemde tablo çiziyorlar. Kendilerine geldi mi 40 bin TL maaş ama emekli geldiği zaman ‘aman elini ayağını çekeyim.’ Yok efendim ‘turfanda yeme’, yok efendim ‘biraz daha sabret…’ Ne sabredecek kardeşim… Bunun sabrı mı kaldı? Yanındaki, etrafındaki insanları acaba görüyor mu? Sayın Bahçeli’yi bir görsün bakalım arşivleri açsın sayın Bahçeli ona neler söylemiş… Sayın Süleyman Soylu daha evvel neler söylemiş… Ama bunlar paraya geldi mi can ciğer kuzu sarması oluyorlar.”

“BORÇ KORKUSUNDAN KART KULLANAMIYORUM”

Tevfik Bayrak: “Ben kredi kartı kullanmıyorum. (Neden kullanmıyorsunuz?) Yüksek faizi midir nedir o geliyor. (Ödemekten korktuğunuz için kullanmıyor musunuz?) Ondan dolayı kullanmıyorum açıkçası. (Ne zamandan beri kullanmıyorsunuz?) Yaklaşık bir seneden beri kullanmıyorum. (Öncesinde kullanıyor muydunuz?) Kullanıyordum. Rahattı ödemeleri, şu an çok zorlanıyorum. (Faizinden dolayı mı?) Faizinden dolayı. (Ne kadarlık bir borcunuz var şu an?) 15 bin lira borcum var. (Ödeyebiliyor musunuz?) Çok zorlanarak. (Çalışıyor musunuz?) Evet serbest meslek yapıyorum. Aldığımız para pul oldu. (Asgari ücretle mi çalışıyorsunuz?) Evet. 6 bin lira para alıyorum. (Ayda ne kadarını kart borcuna yatırıyorsunuz?) 2 bin lirası karta gidiyor.

“ÇOCUĞUMU ‘YARIN ALIRIM’ DİYEREK OYALIYORUM”

Bir çay 7 lira. Yaşanacak durum kalmadı. (Ay sonunu getiremediğinizde karta başvuruyor musunuz?) Vuruyorsun ama ödeyemeyeceğin de geliyor aklına. Kısmak zorunda kalıyorsun. Çoluğunun çocuğunun istediğini ‘yarın öbür gün alacağım’ diye avutuyorsun. Yapacak başka bir şey yok. (Bu sizi üzüyor mu?) Üzmez olur mu? Tabii ki üzüyor. Herkesin yaşamaya hakkı yok mu? Var. (En son çocuğunuz ne istedi de alamadınız?) 10 yaşında oğlum var. Bisiklet istiyor benden, alamıyorum. Ben de ona diyorum ‘yarın öbür gün.’ Kandırarak, avutarak büyüyecekler yani. Çok şeyler var yaşayabileceğimiz, yaşayamıyoruz.”

“KART OLMASA ANCA 10 GÜN GEÇİNEBİLİRİM”

Hatice Kopuz: “Olmaz olur mu… Herkes de oluyor şu an. (Ne kadar geliyor kredi kartı borcunuz?) Şu an 15 bin lira anca asgari ücretini ödüyorum. Hayat çok pahalı. (Ne zamandır bu döngü içerisindesiniz?) Bir senedir böyleyim. (Önceden bu kadar zorlanıyor muydunuz?) Bu kadar zorlanmıyordum. Son bir senedir çok zorlanıyorum. Etrafımdaki herkes aynı. (Genellikle ne için kullanıyorsunuz kartınızı?) Mutfak masrafı, giyecek. Bunlar için kullanıyorum. (Tamamını ödeyebileceğinizi düşünüyor musunuz?) Çok zor, inancımı kaybettim. (Kart kullanmasanız ay sonunu getirebilir misiniz?) 10 gün getirebilirim.”

“DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIYOR”

Kamil Yılmaz: “Tabi ki oluyor. Kredi kartı borcum şu an minimum 5-6 bin lira geliyor. (Borcun tamamını ödeyebiliyor musunuz?) Asgarisini ve faizini ödüyorum. (Bu durum sizi zorluyor mu?) Kesinlikle. Kredi kartına yüklenmek zorunda kalıyorsun. Nakit kullanmadığın için aldığın şey o an bedavaymış gibi geliyor; ay sonunda her şey ortaya çıkmış oluyor. (Kartınızı genelde ne tür harcamalar için kullanıyorsunuz?) Ev alışverişi. Para lazım oluyor, yeri geliyor nakit avans çekiyorsun. Onun ayrı faizi oluyor. (Kart kullanamasanız ay sonunu getirebilir misiniz?) Hayır getiremem. Denize düşen yılana sarılıyor. Mecbur… Bunu bilerek yapıyorsun zaten.”

“KARTI TEMEL İHTİYAÇLAR İÇİN KULLANIYORUM”

Şükrü Bülent Cedioğlu: “Oluyor tabi bazen. Ortlama 6 bin lira kart borcum geliyor. (Tamamını ödeyebiliyor musunuz bu borcun?) Kimi zaman zorlanıyorum, ödeyemiyorum. Asgarisini ödediğim oluyor. (Bu durum bütçeyi zorluyor mu?) Ona göre ayarlama yapıyorum. (Kredi kartı kullanmasanız ay sonunu getirebilir misiniz?) Çok zor. (Genelde ne tür ihtiyaçlarınız için kart kullanıyorsunuz?) Temel ihtiyaçlar için.”

“HER ŞEY 3-4 KAT ARTTI AMA GELİRLERİMİZ ARTMADI”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Bazen oluyor evet. (Ne kadar geliyor kredi kartı borcunuz?) 5-6 bin o civarlarda. (Tamamını ödeyebiliyor musunuz? Yoksa sadece asgari tutarı mı ödüyorsunuz?) Yok tamamını ödüyorum. (Zorluyor mu bu durum?) Her şey çok pahalı. Geçen seneye göre her şey 3-4 kat arttı. Ama gelirlerimiz artmadı. (Kredi kartı kullanmasınız ay sonunu idare edebilir misiniz?) Yok edemem.

